Un pack à 900 kg, une première en numéro 3 : Les premières leçons de la compo probable du XV de France face aux Fidji

Un pack relativement léger, une ligne d'attaque supersonique et quelques paris audacieux. À quatre jours du premier match de novembre face aux Fidji, Fabien Galthié semble avoir dessiné ses choix.

À ce titre, l'entraînement de ce mardi à Marcoussis a livré plusieurs enseignements sur le visage des Bleus. Avec quelques surprises évoquées par Midi Olympique, présent sur place. À commencer par Sipili Falatea. Le Bordelais, pourtant 3ème choix à droite de la mêlée de l'UBB, pourrait connaître sa première titularisation internationale, après 15 sélections.

Autre enseignement : Florian Verhaeghe devrait logiquement profiter du forfait de Thibaud Flament. Auteur d'une année 2026 remarquable, excellent durant l'été des Bleus dans l'hémisphère sud, le géant montpelliérain portait en tous cas la chasuble des titulaires potentiels. Lui dont l'intensité sera précieuse face aux molosses fidjiens... Puis Sud-Africains ?

Un pack relativement léger ?

Devant, le huit tricolore devrait avoisiner les 900kg seulement, et ressembler à l'un - si ce n'est le - des packs plus léger de l'ère Galthié. Une densité qui interroge avant d'affronter les Fidji, puis les Springboks, même si le poids ne fait pas tout.

Le repositionnement de François Cros en numéro 8, avec Woki et Boudehent à ses côtés, confirme cette orientation. Davantage de mobilité et d'activité, mais peut-être moins de puissance brute dans les collisions.

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Derrière, en revanche, ça galope ! Attissogbe, Grandidier-Nkanang, Gourgues, Moefana et Bielle-Biarrey composeraient une ligne d'attaque explosive, alimentée par la charnière Dupont-Ntamack.

Une ligne sublime qui devrait proposer un duel si alléchant face aux magiciens fidjiens. Premier verdict de l'automne samedi soir, au bout de la nuit lyonnaise...