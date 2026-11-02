TOP 14. Gorgadze et Isa, les tontons flingueurs du Hameau qui ont cabossé le Stade Toulousain

Dans le BTP, certains les compareraient à des camions bâchés. Deux importations classées AOP qui, ce dimanche soir, ont transformé le Hameau en chantier de démolition. Et c'est Toulouse qui, une fois n'est pas coutume, a dû en ramasser les gravats (34-14).

Pour clotûrer cette journée de Top 14, Beka Gorgadze et Facundo Isa n'ont pas fait dans la dentelle. Le duo de trentenaires géorgiano/argentin a prouvé qu'il n'avait rien perdu de son appétit.

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Face au contexte palois et la qualité de l'adversaire, Seb Piqueronies avait choisi d'associer ces deux numéros 8 de coeur plutôt que de sacrifier Isa sur le banc pour le cantonner à un rôle d'impact player comme ce fut souvent le cas l'an passé. Pour un cocktail molotov que les Toulousain n'ont jamais su éteindre.

Les chiffres parlent d'eux-même : à eux deux, Beka et Facu ont porté plus de 30 ballons, réussi 24 plaquages et gagné 150 mètres la gonfle entre les mains. Vous avez dit patrons ?

Trois essais et des rucks gagnés

Et les deux bulldozers du Hameau n'ont pas seulement cogné et user les défenseurs à chaque percussion. Surtout, ils ont répété les efforts et su concrétiser les temps forts palois : Isa s'est offert un doublé tout en puissance, tandis que Gorgadze a planté la dernière banderille au près, lui aussi.

Dans son registre de guerrier de l'ombre, on vit aussi le capitaine géorgien être de tous les combats pour ralentir les sorties de balle rapides toulousaines.

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Face à une équipe toulousaine rajeunie et en manque de puissance, ce tandem a ainsi imposé sa loi dans le combat. Même lorsque les visiteurs sont revenus à trois points, les Palois s'en sont remis à l'agressivité de leur défense, à leurs deux tontons flingueurs puis à l'opportunisme de Marta pour faire la différence.

Dans une association abrasive (et équilibrée à condition d'avoir d'un numéro 7 aérien) qui sonnera pour sûr comme une évidence, même lorsque la Section aura ressorti tous ses engins du garage...