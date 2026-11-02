TOP 14. Gorgadze et Isa, les tontons flingueurs du Hameau qui ont cabossé le Stade Toulousain

Dans le BTP, certains les compareraient à des camions bâchés. Deux importations classées AOP qui, ce dimanche soir, ont transformé le Hameau en chantier de démolition. Et c'est Toulouse qui, une fois n'est pas coutume, a dû en ramasser les gravats (34-14).
Pour clotûrer cette journée de Top 14, Beka Gorgadze et Facundo Isa n'ont pas fait dans la dentelle. Le duo de trentenaires géorgiano/argentin a prouvé qu'il n'avait rien perdu de son appétit.TOP 14. « À un joueur près de déclarer forfait » : l'incroyable situation du Stade Toulousain avant Pau
Face au contexte palois et la qualité de l'adversaire, Seb Piqueronies avait choisi d'associer ces deux numéros 8 de coeur plutôt que de sacrifier Isa sur le banc pour le cantonner à un rôle d'impact player comme ce fut souvent le cas l'an passé. Pour un cocktail molotov que les Toulousain n'ont jamais su éteindre.
Les chiffres parlent d'eux-même : à eux deux, Beka et Facu ont porté plus de 30 ballons, réussi 24 plaquages et gagné 150 mètres la gonfle entre les mains. Vous avez dit patrons ?
Trois essais et des rucks gagnés
Et les deux bulldozers du Hameau n'ont pas seulement cogné et user les défenseurs à chaque percussion. Surtout, ils ont répété les efforts et su concrétiser les temps forts palois : Isa s'est offert un doublé tout en puissance, tandis que Gorgadze a planté la dernière banderille au près, lui aussi.
Dans son registre de guerrier de l'ombre, on vit aussi le capitaine géorgien être de tous les combats pour ralentir les sorties de balle rapides toulousaines.XV de France. Jelonch commotionné face à Pau, un nouveau coup dur pour Galthié ?
Face à une équipe toulousaine rajeunie et en manque de puissance, ce tandem a ainsi imposé sa loi dans le combat. Même lorsque les visiteurs sont revenus à trois points, les Palois s'en sont remis à l'agressivité de leur défense, à leurs deux tontons flingueurs puis à l'opportunisme de Marta pour faire la différence.
Dans une association abrasive (et équilibrée à condition d'avoir d'un numéro 7 aérien) qui sonnera pour sûr comme une évidence, même lorsque la Section aura ressorti tous ses engins du garage...
C'est clair que ces deux là, il vaut mieux les avoir avec soi que contre soi. Il fallait s'y attendre, avec une équipe du ST un peu tendre et sans ses leaders de combat devant (excepté Jelonch qui n'est pas encore vraiment en forme malgré ses convocations en EDF ...) Pau a fait ce qu'il fallait pour jouer juste au moins pendant les 30 premières mn et sur les 20 dernières. Ils ont dominé la ligne d'avantage excepté par moments.
Malgré tout tout était possible à la 50 ème pour le Stade ... Le banc, pourtant assez costaud n'a pas été très efficace, et le coaching un peu hasardeux. Kinghorn qui a eu surtout une mauvaise gestion du jeu au pied aurait pu rester en 10 sur le fin de match ... Où il fallait jouer les ballons et mettre du jeu. Bon.
Finalement un match comme prévu ...
La charnière du Stade Toulousain n'a pas été à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. La stratégie de Pau alliant vitesse et percussion a mis a mal les toulousains. La Section Paloise a produit un bon match, elle a pris rapidement le dessus et a jouée à sa main avec deux excellents artilleurs. Elle mérite cette belle victoire. Kinghorn n'est pas un dix de métier et çà a pesé sur le match et le score. J'ose espèrer que ce choix ne se fera plus. Enfin je déteste toujours ces doublons qui n'apportent rien à la compétition.
Le pack Palois a souffert en mêlée, mais s'est montré très efficace dans le jeu courant...C'est par ses avants que Pau a obtenu sa victoire tant ils ont dominé leurs vis à vis à l'impact.