Seulement 5 remplaçants sur le banc ? Keith Wood veut changer les règles du jeu

Les bancs sont devenus de véritables armes tactiques dans le rugby moderne. Keith Wood, lui, aimerait sérieusement les alléger. Dans un entretien accordé au Midi Olympique, l'ancien talonneur de l'Irlande (58 sélections) avance une proposition qui ferait tousser plus d'un entraîneur : « Je suis convaincu que le rugby serait bien meilleur avec seulement quatre ou cinq remplaçants. »

Retrouver des joueurs capables de tenir 80 minutes

L'idée vient de son expérience. Wood aimait tenir 80 minutes, quitte à subir la puissance adverse en début de rencontre pour prendre le dessus lorsque les jambes devenaient lourdes. Avec des changements possibles bien avant l'heure de jeu, cette bataille d'endurance a évolué. L'Irlandais estime qu'un temps de jeu plus long favoriserait également des joueurs moins lourds et plus mobiles.

Et l'ancien talonneur apprécie pourtant l'innovation ! Il admire la créativité de Rassie Erasmus et trouve Fabien Galthié fascinant, notamment dans sa capacité à envisager un sacrifice en mêlée pour aligner davantage de joueurs de ballon. Wood aimerait pousser cette réflexion encore plus loin, quitte à bouleverser les habitudes des sélectionneurs.

Un sérieux casse-tête pour la première ligne

Reste un gros morceau : la première ligne. Aujourd'hui, une feuille à 23 joueurs doit compter six spécialistes de ces postes, avec de quoi remplacer le pilier gauche, le talonneur et le pilier droit. Selon la règle 3 de World Rugby, une équipe de 20 joueurs doit en compter au moins cinq et pouvoir remplacer un pilier ainsi qu'un talonneur. Dans cette configuration minimale, deux places du banc seraient donc consacrées à la première ligne, contre trois actuellement.

Imaginez alors une feuille du XV de France ou d'un club de Top 14 : deux premières lignes, un avant polyvalent, un demi de mêlée et un trois-quarts capable de couvrir plusieurs postes. La moindre blessure compliquerait sérieusement les plans. Et si plusieurs pépins touchaient les piliers, la sécurité en mêlée deviendrait centrale. Faute de joueur suffisamment formé et expérimenté disponible, le règlement impose des mêlées simulées.

La fin des bancs en 7-1 et des avants XXL ?

Les bancs en 6-2 ou 7-1, qui permettent de renouveler presque tout un pack, disparaîtraient forcément. Les entraîneurs devraient miser davantage sur la polyvalence et conserver des solutions en cas de blessure. Des avants plus endurants pourraient retrouver de la valeur. Mais prolonger la présence de joueurs fatigués sur le terrain poserait aussi des questions de sécurité.

Wood ouvre ainsi un débat intéressant sur l'évolution du rugby professionnel. Entre l'impact des remplaçants frais et l'endurance des titulaires, deux philosophies s'opposent. Reste à déterminer si cette réduction favoriserait réellement un rugby plus mobile, sans compromettre la protection des joueurs. Car toucher au banc obligerait également à revoir une partie de l'équilibre actuel du jeu.