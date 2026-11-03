Titulaire face à Toulouse 533 jours plus tard, Clément Laporte vibre de nouveau en TOP 14

Il y avait bien eu une apparition rendue inaperçue par l'ultime opposition de la saison face à promu condamnée à la rélégation depuis bien longtemps. Hormis cette apparté d'une après-midi, cela faisait 18 mois que Clément Laporte n'avait pas été titulaire en Top 14.

C'est que depuis son arrivée en Béarn en 2022, l'ancien Agenais enchaîne les blessure et n'a jamais trouvé de continuité. Pour ses retrouvailles avec le XV de départ, Clément Laporte a ainsi eu droit à une soirée de gala avec un Hameau plein jusqu'à la gueule, le champion de France en titre en face et une victoire éclatante de Pau (34-14).

De quoi donner envie d'enchaîner à cet ancien diamant des U20 de 2018, entré dans sa dernière année de contrat et qui espère convaincre son staff de lui renouveler sa confiance au-delà de juin 2027.

Une occasion à saisir avant la fin de son contrat

Dimanche, le Landais n'a pas fait de folies. Mais il a rendu une copie propre, avec notamment une prise de balle autoritaire dans les airs en première période et de belles attitudes globalement.

TOP 14. Gorgadze et Isa, les tontons flingueurs du Hameau qui ont cabossé le Stade Toulousain

Une prestation encourageante pour l'ailier/arrière de 28 ans, récemment de retour d'une blessure à l'épaule. Qui illustre aussi la profondeur de l'effectif palois.

Reste au chouchou des supportrices à enchaîner durant cette période où les Grandidier, Attisogbe, Marta et consorts ne seront pas là. Histoire d'éviter d'avoir à retourner à Armandie en fin de saison...