TOP 14. 1m95 et 128kg : comment Clermont a convaincu un colosse des All Black de venir renforcer sa mêlée ?

Confrontée à une véritable hécatombe en première ligne, l'ASM cherchait à se densifier depuis plusieurs semaines. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le club a réussi son pari puisqu'il a officialisé ce mardi l'arrivée d'Ofa Tu'ungafasi.

Un nom qui doit certainement vous parler à moins que vous n'ayez jamais allumé la télé un samedi matin, puisque le garçon né aux Tonga possède 68 sélections avec les All Black.

Le pilier de 34 ans débarque en Auvergne pour trois mois. De quoi redonner quelques certitudes à Christophe Urios au moment d'entrer dans l'hiver.

Solide et polyvalent

Mais comment Clermont a-t-il réussi à attirer un tel profil dans ses filets ? S'il est toujours sous contrat avec la NZRU et les Blues d'Auckland, Tu'ungafasi avait en effet part de son intérêt pour le Top 14 à son ancien coéquipier Harry Plummer, aujourd'hui maître à jouer de l'ASM, révèle le club auvergnat.

Face à la situation de son pack, Clermont a ainsi pris contact avec cette marmule capable de jouer à droite comme à gauche, et tout s'est fait très vite. "C'est une superbe opportunité que nous avons saisie", savoure Christophe Urios, qui loue ses qualités sur les fondamentaux, mais aussi son aisance ballon en main et sa capacité à transmettre son expérience aux jeunes piliers

TRANSFERT. Bristol veut réunir les trois frères Barrett : le rêve est-il financièrement réalisable ?

Un renfort d'autant plus intéressant que Tu'ungafasi possède une solide expérience du très haut niveau. Vainqueur du Super Rugby en 2024, l'ancien All Black a également disputé deux Coupes du monde, en 2019 et 2023.

Attendu mercredi en Auvergne, Tu'ungafasi participera à son premier entraînement jeudi. Engagé jusqu'à fin janvier 2027, il devra rapidement apporter cette assise en mêlée qui manque cruellement aux Clermontois. Et apporter quelques garanties dans l'impact physique également.