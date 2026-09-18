"Il faut casser ce signe indien", l'USAP, qui n'a plus gagné à l'extérieur depuis deux ans, veut rompre le sort à Montpellier

Perpignan aborde ce nouvel exercice avec une dynamique bien plus enthousiaste que les dernières saisons.

Et pour cause, cet été la Catalogne a vécu au rythme des nombreuses arrivées. L'USAP enregistre un total de 12 nouveaux visages.

De quoi donner l'eau à la bouche aux supporters, mais surtout espérer conjurer le mauvais sort à l'extérieur, comme le souligne Nicolas Nadau.

L'USAP perd son pilier gauche Bruce Devaux pour une grande partie de la saison : pourquoi aucun joker médical n'est envisagé ?

Perpignan n'a plus gagné à l'extérieur depuis avril 2024

Plus de deux ans se sont écoulés sans que Perpignan ne rapporte 4 points d'un de ses déplacements en terre hostile.

C'est lors de la saison 2023-2024 que Perpignan battait Montpellier sur sa pelouse, dernière trace d'une victoire à l'extérieur en championnat sur le score de 20-25. Les Héraultais avaient d'ailleurs terminé cette année-là barragistes,

Un dernier succès qui s'est forgé grâce notamment à 10 éléments encore au club, dont Posolo Tuiulagi, déjà titulaire avec Perpignan.

En ce sens, Nicolas Nadau souligne ce ras-le-bol qui plane autour de Perpignan ; une victoire ce samedi face à ces mêmes Montpelliérains pourrait enclencher une nouvelle dynamique à l'extérieur, et faire passer l'USAP dans une position plus confortable que les saisons précédentes.

"Il faut casser ce signe indien. À un moment, il faut crever tout ça. Peu importe où, peu importe comment"

Nicolas Nadau en conférence de presse

Une dynamique en faveur de Montpellier

Montpellier n'a plus perdu depuis face à Perpignan ; sur les 5 derniers matchs, il n'a laissé que des miettes aux Catalans.

Ces deux équipes se sont d'ailleurs affrontées trois fois l'an passé, notamment lors d'un 8e de finale de Challenge Cup, et là encore Montpellier a écrasé son rival 53-13, pour s'offrir quelques semaines plus tard le trophée de la compétition.

Pour se convaincre qu'ils ont une chance de gagner au Septéo Stadium, les Catalans peuvent s'appuyer sur le succès des Palois à la première journée, qui ont fait tomber les vice-champions de France en titre (19-27).

S'ils ont su corriger le tir à Vannes, les Héraultais recevront Perpignan avec de la casse, le centre Auguste Cadot ayant déclaré forfait cette semaine pour une durée de 3 mois minimum.