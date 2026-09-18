L'USAP perd son pilier gauche Bruce Devaux pour une grande partie de la saison : pourquoi aucun joker médical n'est envisagé ?

C'est un début d'exercice cruel pour ce soldat catalan. En effet, Bruce Devaux ne sera probablement pas disponible de toute la saison avec Perpignan.

Victime d'une rupture du ligament croisé du genou gauche selon L'Indépendant, le pilier gauche, arrivé de Toulon il y a désormais trois saisons, ne nécessitera pas de joker médical.

Le club préfère ne pas ouvrir cette piste et s'appuyer sur une profondeur d'effectif importante à ce poste, et surtout sur des jeunes talents.

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Bruce Deveaux la perte d'un élément important

Même s'il sera assurément remplacé avec brio, il ne faut pas minimiser la perte de celui qui a disputé 25 rencontres avec l'USAP la saison dernière.

Le pilier gauche, comptant 841 minutes de jeu en Top 14 2025-2026, avait démontré toute l'étendue de son abattage avec 89 plaquages effectués (82% de réussite, dont 7 dominants).

Loin d'être un simple façonnier, il s'était également montré actif ballon en main, avec 61 courses pour 77 mètres parcourus et 8 défenseurs battus, tout en délivrant une passe décisive. Autant de repères qui illustrent l'ampleur de la perte pour Laurent Labit et son staff.

Lorencio Boyer-Gallardo l'heure du décollage ?

Si Bruce Devaux partait pour assurer une place de titulaire aux côtés d'Enzo Forletta à gauche de la mêlée catalane, sa blessure va redistribuer les cartes.

En effet, Giorgi Tetrashvili récupère donc son statut de numéro 1 bis, lui qui a porté le numéro 1 des Sang et Or lors de 12 de ses 16 apparitions en Top 14.

Derrière, c'est le jeune Lorencio Boyer-Gallardo qui va venir garnir la rotation. Ce dernier, ayant intégré le groupe face à Castres après le forfait de Bruce Devaux, va semble-t-il enfin empiler du temps de jeu.

Apparu en championnat pour la première fois lors de la saison 2023-2024, il n'a toujours pas passé le cap avec les professionnels.

7 fois international avec la France U20, il devrait entrer en concurrence avec les polyvalents Brad Amituanai et Cedate Gomes Sa, qui, pour la petite histoire, avait évolué lors de sa première apparition en mars 2014 en professionnel à gauche de la mêlée avant de passer à droite.