Jeunes gardes aux dents longues et recrutement XXL, Clermont veut créer une émulation positive pour retrouver les sommets du Top 14

Alors qu'ils iront défier Bayonne à Jean-Dauger pour la troisième journée du championnat, les Clermontois vont, semble-t-il, aligner une formation « remaniée ».

Et pour cause, depuis la prise de fonction de Christophe Urios, l'utilisation de son jeune vivier est devenue quasiment une habitude.

Pratiquement pas une feuille de match où le technicien n'a pas aligné un joueur issu du groupe espoirs l'année dernière.

Cette année encore, trois jeunes joueurs ont évolué avec les professionnels, en la personne de Louis Vermeulen, Yanis Brosset et Léo Michaux.

Chose qui, selon les dires du capitaine Harry Plummer, permet une émulation positive.

TOP 14. Bayonne - Clermont : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match ?

Un effectif de plus de 45 joueurs

À la façon d'un Stade Toulousain, Clermont ne s'est pas fait prier pour lancer sa jeune garde dans l'élite, et forcément, aujourd'hui, cela commence à porter ses fruits.

Cet été notamment, les jeunes Clermontois composaient en immense majorité le groupe de l'équipe de France U20, vice-championne du monde (4 dans le groupe pour la finale).

Rien d'anodin pour les tauliers comme Harry Plummer, nommé capitaine face à Bayonne samedi. Ce dernier confie à Rugbyrama les points positifs d'une concurrence accentuée par la jeunesse auvergnate.

"Je pense que beaucoup de places sont encore à prendre. Personne n'est à l'abri, et c'est ce qui fait le charme d'une équipe aussi compétitive. Bien sûr, notre objectif est de gagner des matchs contre les autres équipes, mais chacun a envie de jouer, de porter son maillot, de voyager pour les matchs et de jouer dans des stades incroyables. Je pense donc que nous avons une équipe très complète, avec beaucoup de jeunes joueurs prometteurs qui se montrent à la hauteur. Le succès des équipes des moins de 20 ans ces deux dernières années a été crucial pour le club, et je pense que cela se verra avec l'arrivée de nombreux joueurs qui auront l'opportunité de jouer."

Harry Plummer pour Rugbyrama

Décrié dans l'affaire Cudmore, Clermont est désormais (très) vigilant sur les soins apportés aux commotions cérébrales ?

Clermont face à sa bête noire ?

Sur leurs cinq dernières confrontations, Clermont domine largement avec quatre victoires contre une seule pour Bayonne, dont un net succès 38-15 lors de leur dernier duel en février 2026.

Les deux équipes abordent ce match sur des dynamiques contrastées en ce début de saison : Bayonne alterne le bon (victoire sur Toulon) et le très mauvais (lourde défaite 70-28 à Pau), tandis que Clermont a démarré par une défaite à Lyon avant de se reprendre face à Paris.

À domicile, Bayonne reste solide avec deux victoires lors de ses deux dernières réceptions, alors que Clermont affiche un bilan à l'extérieur plutôt flatteur en fin de saison dernière, les Jaunards s'étant notamment imposés sur les pelouses de Toulouse et de Bordeaux.