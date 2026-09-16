Décrié dans l'affaire Cudmore, Clermont est désormais (très) vigilant sur les soins apportés aux commotions cérébrales ?

Depuis une dizaine d'années, l'ASM Clermont Auvergne a fait de la recherche sur les commotions cérébrales l'un de ses chantiers prioritaires.

Un travail porté notamment par le Professeur Sapin, en collaboration avec le club depuis près de dix ans, dont les études sur les biomarqueurs, en particulier la protéine S100, sont aujourd'hui intégrées aux outils utilisés par la Ligue Nationale de Rugby.

L'ASM avait également fait figure de club pilote dans l'adoption des protège-dents connectés, désormais généralisés à l'ensemble du Top 14.

Dans un communiqué du club, on apprend que l'ASM va encore plus loin, en recevant l'ostéopathe Hervé Estebanez pour une formation de son staff médical.

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L'affaire Cudmore comme exemple ?

En janvier 2019, un rapport d'expertise judiciaire avait mis en cause la responsabilité de l'ASM Clermont Auvergne dans la gestion du cas de Jamie Cudmore lors de la finale de Coupe d'Europe 2015, perdue face à Toulon.

Le deuxième ligne canadien avait été maintenu sur le terrain jusqu'à la fin de la rencontre malgré un premier traumatisme crânien survenu dès la 10ᵉ minute, alors que l'expert neurologue mandaté par la justice estimait qu'il n'était plus apte à jouer à partir de la 66ᵉ minute.

Le rapport ne valait toutefois pas décision de justice, et l'expert reconnaissait lui-même l'absence de lien de causalité direct avec des préjudices jugés mineurs, Cudmore ayant depuis recouvré l'intégralité de ses capacités physiques et cognitives.

En ce sens, l'ASM a, semble-t-il, rectifié le tir, et va plus loin dans son expertise sur les commotions cérébrales. Si elle s'appuie, grâce au Professeur Sapin, sur des biomarqueurs sanguins déterminant ou non la pertinence d'une simple prise de sang en cas de commotions, les Auvergnats forment aussi leur staff à de nouvelles techniques.

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Un ostéopathe pour mieux comprendre les commotions

Pour affiner sa démarche, le club s'est associé à Hervé Estebanez, ostéopathe passé plusieurs années par Carcassonne et auteur d'un ouvrage de référence sur le sujet, venu former le staff médical clermontois la semaine dernière.

Son expertise vise à mieux distinguer les symptômes réellement liés à la récupération cérébrale de ceux pouvant provenir de causes cervicales ou vestibulaires, souvent confondus mais nécessitant une prise en charge différente.

Couplée aux protège-dents connectés, qui permettent de quantifier les impacts reçus par les joueurs, cette approche doit permettre à l'ASM de disposer d'une vision plus complète, de la prévention des commotions jusqu'au suivi post-traumatique.

"Actuellement toutes les commotions avérées sont traitées sur le plan cérébral mais il existe des symptômes qui peuvent être persistants qui reposent sur d’autres causes qui peuvent être dues à des pathologies cervicales ou de l’oreille interne. J’ai ainsi cherché à développer des outils et une étude clinique qui permettent de discriminer l’origine de ces symptômes post-commotions dans le but de pouvoir les traiter de la meilleure des manières. L’origine prédominante est toujours cérébrale puisque le cerveau a besoin de récupérer mais dans certains cas en fonction de l’impact ou de sa vitesse, les symptômes peuvent être plus complexes. Un dysfonctionnement du système vestibulaire ou une origine cervicale peut entraîner des vertiges ou des céphalées. L’idée est de « démasquer » les causes des symptômes autres que ceux liés la récupération du système nerveux central."

Hervé Estebanez