Clermont prépare l’après-Montagne et Darricarrère : Anthime Hemery prolongé jusqu’en 2029, neuf autres contrats à trancher

Les prises de parole des supporters, du staff et du président de l’ASM Clermont Auvergne ont été marquées par un sentiment de surprise, ces dernières semaines. Pour cause, le club des Volcans a acté les départs de Régis Montagne et Léon Darricarrère vers le RC Toulon, pour la prochaine saison. Pris par la rapidité et la précocité des négociations, Jean-Claude Pats et le reste de la direction sportive ont accéléré sur certains dossiers. Entre autres, ils ont profité de la réception du Stade Français Paris, assortie d’un succès (25-16), pour annoncer la prolongation d'Anthime Hemery, jusqu'en 2029, au stade Marcel-Michelin.

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Anthime Hemery, un guerrier prolongé

Arrivé en Auvergne au début du printemps 2024, l’ancien joueur du Racing 92 était venu chez les Jaunards pour obtenir plus de temps de jeu. Sous la tutelle de Christophe Urios, le troisième ligne de 25 ans a pris une tout autre dimension dans son nouveau club. Rapidement, il a accumulé les feuilles de matchs et continue à prendre en épaisseur dans un effectif, pourtant richement doté à son poste. Depuis son arrivée, il y a environ deux ans et demi, Anthime Hemery a disputé 49 rencontres avec l’ASM Clermont.

Avec ce nouveau bail, l’ASM Clermont rassure ses supporters et son staff sur sa capacité à conserver ses jeunes pépites. Après la rencontre, Anthime Hemery s’est présenté aux journalistes pour expliquer son choix de continuer l’aventure au Michelin. “Je suis content de prolonger. Je suis venu ici pour m'installer dans un collectif. J'ai beaucoup travaillé. Je continue de travailler. J'adore ce groupe, ce vestiaire, ce stade et la région, raison pour laquelle je voulais prolonger. C'était presque une évidence”, indiquait-il selon des propos rapportés par L’Équipe.

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Un effectif en transition

Dans les prochains mois, les dirigeants clermontois auront fort à faire pour faire le tri au sein de leur effectif. Pour cause, en plus d’Anthime Hemery, Régis Montagne et Léon Darricarrère, ce sont près de neuf joueurs de l’effectif professionnel qui arrivent en fin de contrat en Auvergne, à l’été prochain. Dans le pack, Sacha Lotrian, Tevita Ratuva, Thomas Ceyte, Thibaud Lanen et Pita-Gus Sowakula vont être invités à partir ou à renouveler leur bail. Chez les trois-quarts, Mathys Belaubre, Yérim Fall, Joris Jurand et Kylan Hamdaoui sont aussi concernés.

Dans le pack, les deux principaux dossiers concernent des hommes forts de Christophe Urios à Clermont : Thomas Ceyte (35 ans) et Pita-Gus Sowakula (31 ans). Tous les deux trentenaires, ils accumulent les minutes de jeu et sont des titulaires réguliers de l’effectif. Avec quelques années dans les pattes, une prolongation à court ou moyen terme pourrait leur être proposée. Des extensions de contrat similaires avaient déjà été faites par les joueurs sur ces dernières saisons.

Derrière, la prolongation de Kylan Hamdaoui est un sérieux sujet de réflexion. À 32 ans, l’ancien Parisien est l’une des valeurs sûres de l’effectif auvergnat. Ensuite, le jeune Axel Guillaud devrait prendre la relève, s’il réussit à confirmer. Le jeune arrière a seulement 20 ans et a été verrouillé jusqu’en 2030. Ainsi, Kylan Hamdaoui, titularisé sur les deux premières rencontres, pourrait continuer au Michelin, tout en participant au développement de la jeune pépite clermontoise. Également en fin de contrat, Joris Jurand a une année en option qui peut être activée sur son contrat.

En tout cas, les différentes prolongations de l’ASM Clermont pourraient aussi se faire en fonction des différents cracks prêts à se révéler au grand jour sur la saison à venir. Championne de France Espoir en juin dernier, l’écurie auvergnate souhaite miser sur ses jeunes talents. Par ailleurs, Mathéo Frisach, Baptiste Veschambre, Léo Michaux, Timéo Frier et Axel Guillaud étaient appelés en Géorgie pour disputer le dernier Mondial U20. Ces cinq joueurs avaient déjà joué avec les professionnels en Top 14, durant la saison. Par ailleurs, le club du Michelin comptait le plus important contingent de joueurs appelés pour cette compétition. Ainsi, l’avenir devrait s’écrire avec la formation, du côté de Clermont.

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