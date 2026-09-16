TOP 14. Bayonne - Clermont : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match ?

Bayonne-Clermont au cœur du samedi de TOP 14

Jean-Dauger reprend du service ce samedi pour la troisième journée de TOP 14. Bayonne reçoit Clermont à 16h35. Après seulement deux journées, cette affiche oppose déjà deux équipes qui ont connu le grand écart depuis la reprise.

L’Aviron avait commencé par arracher un succès 27-26 contre Toulon avant de prendre une sacrée gifle à Pau : 70-28. Les Bayonnais occupent désormais la 11e place avec quatre points. Et forcément, après avoir encaissé dix essais au Hameau, retrouver Jean-Dauger tombe plutôt bien.

Clermont arrive avec cinq points dans la musette

Clermont présente un bilan légèrement différent. Battue 40-36 à Lyon pour commencer, l’ASM a réagi au Michelin en dominant le Stade Français 25-16. Les Auvergnats comptent cinq points et occupent la septième place avant cette troisième journée.

Le voyage au Pays basque donnera surtout une première indication sur leur capacité à exister loin de leurs bases. Parce que Jean-Dauger n’a pas exactement pris l’habitude d’offrir des week-ends détente aux visiteurs, encore moins à Clermont ces dernières saisons.

Jean-Dauger ne réussit plus vraiment aux Jaunards

Le précédent de la saison dernière est assez parlant. Le 18 octobre 2025, Bayonne avait largement dominé Clermont 44-17 avec le bonus offensif. Quelques mois plus tôt, l’Aviron avait également sorti l’ASM en barrage du TOP 14, 20-3, toujours à Jean-Dauger.

Clermont avait cependant rendu la monnaie de la pièce au retour, en février 2026, avec un succès 38-15 au Michelin. Ce nouveau rendez-vous arrive donc avec quelques souvenirs encore frais. Pour Bayonne, l’enjeu consiste surtout à remettre immédiatement la marche avant après les 70 points encaissés à Pau.

À quelle heure regarder Bayonne-Clermont ?

Aviron Bayonnais - ASM Clermont débutera samedi 19 septembre à 16h35 au stade Jean-Dauger et sera diffusé en direct sur Canal+ Sport. Entre une équipe bayonnaise piquée au vif et une ASM relancée face à Paris, le goûter du samedi pourrait être un peu mouvementé.