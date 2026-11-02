TRANSFERTS. L'USAP enrôle deux belles recrues, dont l'un des meilleurs numéros 9 de Pro D2

Malgré la défaite de samedi soir face à Toulon, Perpignan prépare déjà l'avenir. Selon L'Équipe, deux joueurs auraient donné leur accord pour rejoindre l'USAP à l'été 2027.

Laurent Labit n'a pas oublié Samuel Ezeala. Le manager catalan, qui avait recruté l'international espagnol au Stade Français en 2024, serait parvenu à le convaincre de le retrouver à Aimé-Giral.

À bientôt 27 ans, l'ancien Clermontois et Palois pourrait apporter sa polyvalence au centre comme à l'aile. Utilisé à sept reprises cette saison par Paris, Ezeala serait donc en passe de retrouver son ancien entraîneur et d'apporter ses qualités d'explosivité en Catalogne.

Couilloud, un joli coup sur le marché

Mais l'autre belle prise se nomme Barnabé Couilloud. Courtisé notamment par Colomiers, le demi de mêlée grenoblois aurait choisi Perpignan, avec un contrat de deux saisons à la clé.

À 27 ans, le petit frère de Baptiste s'est imposé comme l'un des meilleurs numéros 9 de Pro D2. Cette saison, il compte déjà neuf apparitions, dont sept titularisations avec Grenoble.

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Un retour en Top 14 qui aurait des allures de juste récompense. Couilloud avait découvert l'élite avec Biarritz en 2021-2022, avant de rejoindre le FCG en 2023.

Joueur d'expérience désormais mais toujours dangereux autour des rucks et habile pour finir les coups, il possède les arguments pour s'imposer en Top 14. Reste à l'USAP d'officialiser ces accords et, surtout, d'assurer son maintien pour les accueillir dans l'élite.