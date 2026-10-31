TRANSFERT. 104 kg pour 1,77 m, ancien joueur de rugby à XIII, l'UBB s'intéresserait au profil atypique de Solomone Kata

L'Union Bordeaux-Bègles aurait des vues sur un sacré client du championnat anglais. Selon les informations de RugbyPass, les Girondins s'intéresseraient à Solomone Kata, centre international tongien de Leicester. À 31 ans, le joueur possède une solide expérience et un profil particulièrement physique. Une piste intéressante pour l'UBB, même si aucun accord ni négociation avancée n'a été confirmé à ce stade.

Un ancien treiziste qui aime le combat

Né aux Tonga, Kata s'est d'abord fait un nom à XIII, notamment avec les New Zealand Warriors en NRL. Passé ensuite au rugby à XV, il a porté les couleurs des Brumbies, de Moana Pasifika et d'Exeter avant de rejoindre Leicester en 2023. International dans les deux disciplines, il a notamment disputé la Coupe du monde 2023 avec les Tonga.

Avec ses 104 kg pour 1,77 m, le trois-quarts possède un centre de gravité relativement bas et aime attaquer la ligne balle en main. Son point fort ? La capacité à faire avancer son équipe au contact, quitte à aller chercher le défenseur plutôt que l'intervalle. Un profil de perforateur que World Rugby met également en avant. De quoi offrir une option supplémentaire à une attaque bordelaise déjà bien fournie en joueurs capables de faire vivre le cuir.

Pourquoi Bordeaux regarderait ce profil ?

Car l'UBB ne manque pourtant pas de monde au centre. Yoram Moefana et Nicolas Depoortere forment une association internationale particulièrement séduisante. Derrière eux, Yannick Bru dispose notamment de Rohan Janse van Rensburg, Pablo Uberti et Dan du Plessis. Autant dire que Kata débarquerait dans un secteur où la concurrence est déjà sérieuse.

Mais son arrivée éventuelle pourrait répondre à une recherche de complémentarité. Capable d'évoluer au premier comme au second centre, voire à l'aile, le Tongien apporterait de la puissance dans les zones de collision. Une option intéressante pour fixer les défenses, notamment lorsque les espaces se réduisent ou que les Bordelais doivent multiplier les temps de jeu.

Une piste encore loin d'être concrétisée

Kata a prolongé avec Leicester en décembre 2024, sans que la durée exacte de son engagement actuel soit précisée. Son expérience du championnat anglais et des joutes européennes constitue un argument supplémentaire. Mais reste à savoir dans quelles conditions un éventuel départ pourrait être envisagé.

Pour l'heure, RugbyPass évoque un intérêt bordelais, sans annoncer d'offre ni d'accord entre les parties. Le journaliste britannique précise également que Leicester vient de manquer le recrutement de Seb Atkinson, resté à Gloucester. Pas forcément de quoi faciliter un éventuel départ de Kata. L'UBB tient peut-être une piste séduisante, mais le dossier n'en est encore qu'au stade des intentions.