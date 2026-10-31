127 kg, sept saisons au Japon et aucune minute en Top 14 : le LOU lance directement Opeti Helu titulaire face à Vannes

Il mesure 1,90 m, pèse 127 kg et possède déjà sept saisons de rugby professionnel au Japon dans les jambes. Pourtant, Opeti Helu n'a toujours pas disputé la moindre minute en Top 14. Ce samedi 31 octobre, le pilier droit de 28 ans va enfin découvrir le championnat français. Et pour ses grands débuts avec le LOU face à Vannes, à 16h35, le staff lyonnais a décidé de le lancer directement dans le XV de départ.

Sept saisons au Japon et une expérience internationale

Né aux Tonga en 1998, formé notamment au Newington College en Australie, Helu a fait l'essentiel de sa carrière chez les Kubota Spears, au Japon. Une expérience qui lui a également ouvert les portes de la sélection japonaise en 2024. Surnommé « Big O », le joueur possède d'ailleurs un parcours assez singulier : sur sa fiche officielle chez les Spears, il indique avoir aussi évolué en troisième ligne, mais également aux postes de numéro 11 et 13 !

Une blessure qui a retardé ses débuts

Recruté cet été pour deux saisons, le nouveau pilier lyonnais devait initialement découvrir le Top 14 dès la reprise. Mais une blessure musculaire contractée à l'entraînement l'a contraint à patienter. Son retour intervient finalement lors de la huitième journée, avec une titularisation immédiate. Un signe de confiance du staff, qui compte sur son expérience pour renforcer sa première ligne.

Un colosse attendu dans le combat

Avec ses 127 kg, Helu possède un gabarit taillé pour le combat des gros. Mais au poste de pilier droit, le poids ne fait pas tout. La qualité des appuis, le placement du dos et la capacité à résister à la pression adverse sont essentiels pour tenir en mêlée fermée. Et après plusieurs semaines sans compétition, son adaptation au rythme du Top 14 sera particulièrement intéressante à observer.

Face aux Bretons, il formera la première ligne avec Guillaume Marchand et Thomas Moukoro. Le staff reconduit onze des quinze titulaires victorieux à Bayonne, tout en modifiant les deux postes de pilier. Une manière de conserver ses repères collectifs tout en apportant du sang neuf devant.

Un premier test pour la conquête lyonnaise

Pour Helu, cette première sortie doit surtout permettre de retrouver les sensations du match. Le défi sera de tenir son rang en mêlée, mais également d'enchaîner les efforts dans le jeu courant. Car les piliers modernes doivent aussi assurer les nettoyages dans les rucks et participer aux séquences offensives.

À 28 ans, l'international japonais arrive avec un solide bagage professionnel. Reste désormais à voir comment cette expérience se traduira sur les pelouses françaises. Le LOU tient peut-être une nouvelle arme dans son paquet d'avants. Et les supporters lyonnais vont enfin pouvoir découvrir ce que leur recrue a dans le ventre.