VIDEO. 148 points encaissés, 31 inscrits : la tournée du XV de France féminin révèle l'ampleur du chantier face aux Black Ferns

Trois matchs, trois défaites et 148 points encaissés. Le voyage en Nouvelle-Zélande s'est achevé dans la douleur pour le XV de France féminin, battu samedi 31 octobre à Christchurch (36-7). Après Hamilton (81-12) et Whangārei (31-12), les joueuses de François Ratier ont subi la loi des Black Ferns pour la troisième fois en quinze jours. Les Néo-Zélandaises signent ainsi un sixième succès consécutif face aux Tricolores.

Un espoir de courte durée

Pourtant, les Bleues avaient eu une première occasion de frapper dès l'entame. Mais leur passage dans les 22 mètres adverses restait stérile. À l'inverse, Shyrah Tuliau-Tua'a trouvait rapidement la faille (11e), imitée par Braxton Sorensen-McGee (18e). Menées 12-0, les Françaises étaient déjà sur le reculoir. Leur salut venait finalement de Maïlys Mailagi, titularisée au talonnage, qui inscrivait son essai juste avant la pause (12-7).

Et pendant quelques minutes, l'espoir d'un exploit demeurait. Mais les approximations en touche, avec seulement 50 % de réussite en première période, et les occasions gâchées près de la ligne avaient déjà coûté cher. Face aux Black Ferns, chaque ballon perdu dans les zones de marque se paie comptant.

Les Black Ferns accélèrent, les Bleues décrochent

Au retour des vestiaires, Tuliau-Tua'a s'offrait un doublé (50e), avant que Maddison Robinson ne creuse l'écart (57e). La rapidité des sorties de balle néo-zélandaises faisait particulièrement mal à la défense française. Et même réduites temporairement à quatorze après un carton jaune, les locales trouvaient encore les ressources pour aller à dame à deux reprises. Score final : six essais à un.

Ce dernier rendez-vous a également mis en lumière les difficultés d'un groupe remanié par les blessures. Gabrielle Vernier et Teani Feleu manquaient notamment à l'appel, tandis qu'Elsa Peyras a quitté la rencontre après avoir subi une commotion. Un contexte délicat pour de jeunes joueuses lancées face à l'une des meilleures nations du monde.

De Castres à Christchurch, un rapport de force inversé

Le contraste avec novembre 2021 est saisissant. À l'époque, les Bleues avaient dominé les Black Ferns à Pau (38-13), puis à Castres (29-7). Un an plus tard, elles passaient encore tout près d'une finale mondiale, battues 25-24 à Eden Park en demi-finale. Depuis, la dynamique s'est inversée. La Nouvelle-Zélande reste désormais sur dix victoires consécutives à domicile et affiche 18 succès, un nul et deux défaites sur ses 21 derniers tests.

Pour les Françaises, cette tournée aura au moins permis de mesurer les exigences du très haut niveau. La différence se joue autant dans la précision des transmissions que dans la capacité à convertir les temps forts. Avec 148 points encaissés et seulement 31 inscrits sur les trois rencontres, le chantier s'annonce conséquent. François Ratier dispose désormais d'un état des lieux particulièrement instructif, à défaut d'être rassurant.