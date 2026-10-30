17 turnovers, près de 180 plaquages et 6 essais, Fraser McReight impressionne vingt ans après Chris Latham

17 turnovers, près de 180 plaquages et six essais en douze mois. À 27 ans, Fraser McReight a décroché jeudi 29 octobre la John Eales Medal 2026, récompensant le meilleur Wallaby. Le troisième ligne des Queensland Reds a été élu par ses partenaires, qui votent après chaque test. Une distinction qui dépasse la simple feuille de statistiques.

Un véritable poison dans les rucks

Avec 17 turnovers comptabilisés par Opta, selon Rugby Australia, McReight s'est imposé comme un poison dans les rucks. Cinq ont été réalisés contre l'Angleterre, malgré la défaite australienne. Chaque ballon récupéré coupe une séquence adverse et rend la possession aux Wallabies. Mais gratter un ballon et réussir un plaquage correspondent à deux contributions différentes.

Ses quelque 180 plaquages témoignent de son activité sans ballon. Et le chiffre prend une autre dimension lorsqu'on le rapproche de ses six essais en sélection, son meilleur total sur une saison internationale selon Rugby Australia. McReight sait également se retrouver à la conclusion des mouvements australiens.

Face aux Bleus, une intervention qui vaut de l'or

Face au XV de France, il a récupéré un coup de pied dangereux quasiment sur sa ligne d'en-but, puis remonté le terrain pour permettre à Max Jorgensen de dégager. Cette action lui a aussi valu le prix de défenseur de l'année lors de la cérémonie australienne. La preuve que certaines interventions pèsent davantage qu'une colonne de chiffres.

Dans les pas de Pocock et Hooper

Avec cette première médaille, McReight rejoint une sacrée galerie de troisièmes lignes : George Smith, Phil Waugh, David Pocock et Michael Hooper. Le Queensland attendait pareil honneur depuis Chris Latham, sacré en 2006. L'intéressé avait déjà été élu meilleur joueur du Super Rugby Pacific en 2023 et 2024.

Le regard des coéquipiers avant celui des statistiques

Ce palmarès éclaire son ascension, mais le scrutin donne une saveur particulière au trophée. Voter après chaque test revient à juger la régularité plutôt qu'un unique exploit. Le détail des suffrages n'étant pas public, impossible d'établir quelle statistique a le plus pesé dans le choix des Wallabies.

À moins d'un an de la Coupe du monde 2027 organisée à domicile, l'Australie tient en McReight un joueur reconnu par le vestiaire. Mais le principal intéressé garde les pieds sur terre : interrogé par Reuters, il assure vouloir encore progresser. Avec une priorité bien rugbystique : gagner des matchs avec les copains.