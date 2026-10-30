TOP 14. Penaud au centre, Retière à la mêlée : l'UBB innove face à Bayonne malgré sept Bleus absents

Sept Bleus retenus à Marcoussis, une infirmerie bien remplie, mais une équipe bordelaise qui conserve de sérieux arguments. Pour recevoir Bayonne ce samedi 31 octobre (16h35), Yannick Bru a notamment choisi de repositionner Damian Penaud au centre, avec Nicolas Depoortere comme capitaine. Arthur Retière débutera à la mêlée. Au total, sept changements ont été effectués après la victoire à La Rochelle (25-19).

Penaud au centre, un choix qui interpelle

C'est la principale surprise de la composition officielle dévoilée par l'UBB. Libéré par le XV de France, Damian Penaud portera le numéro 13 pour la première fois cette saison. Il sera associé à Nicolas Depoortere, repositionné en 12 et chargé du capitanat. Une paire qui ne manque pas de talent, mais dont les automatismes seront à surveiller face aux centres bayonnais Manu Tuilagi et Guillaume Martocq.

Retière et Reus aux commandes

Autre choix intéressant, celui d'Arthur Retière à la mêlée. L'ancien Rochelais retrouve une place de titulaire aux côtés d'Hugo Reus, chargé de conduire le jeu en l'absence de Matthieu Jalibert. Avec Maxime Lucu également retenu chez les Bleus, la gestion du tempo et l'occupation au pied seront particulièrement importantes pour cette charnière remaniée.

Sur les ailes, Salesi Rayasi et le jeune Hugo Avogadro seront chargés de faire parler leurs cannes. Le premier rejoindra prochainement la sélection fidjienne, tandis que le second connaîtra sa troisième titularisation de la saison. Xan Mousques conserve le numéro 15, preuve que le staff lui renouvelle sa confiance à l'arrière.

Deux retours précieux dans le pack

Devant, Bordeaux retrouve quelques forces vives. Pierre Bochaton revient après une absence remontant au déplacement à Toulouse du 13 septembre, tandis que Tiaan Jacobs réintègre la deuxième ligne aux côtés d'Adam Coleman. La première ligne Perchaud-Sa-Sadie est reconduite. Romain Gardrat et Tom Willis complètent une troisième ligne où les Bordelais devront aller au charbon face au pack basque.

Le banc réserve également une belle histoire avec Clément Malinowski, qui pourrait connaître ses premières minutes professionnelles. Jacques Nguimbous et Joseph Laharrague, tous deux rappelés de prêt, figurent parmi les remplaçants, tout comme Ben Tameifuna. Le staff a retenu cinq avants et trois trois-quarts pour couvrir les différents postes.

Un vrai test avant la trêve internationale

Deuxième du Top 14 avec 23 points, l'UBB souhaite prolonger sa bonne dynamique après son succès à Marcel-Deflandre. Mais Bayonne, sixième avec 18 unités, arrive avec l'envie de réagir après sa défaite à domicile contre Lyon (27-31). Devant un Chaban-Delmas à guichets fermés, les hommes de Yannick Bru devront surtout prouver que leur collectif peut répondre présent malgré les absences. Un test grandeur nature pour la profondeur de l'effectif girondin.