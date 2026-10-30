TOP 14. Montpellier-Castres reporté : derrière 24 heures de décalage, le casse-tête du CO

Un jour de décalage sur le calendrier, et toute une organisation à revoir. Initialement programmé samedi 31 octobre à 16h35, Montpellier-Castres se disputera finalement dimanche 1er novembre à 15h, au Septeo Stadium. En cause, un arrêté de la préfecture de l'Hérault interdisant la tenue du match en raison des manifestations annoncées à proximité. La LNR, Canal+ et les clubs ont dû trouver une solution dans l'urgence.

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Un déplacement et des jours de repos chamboulés

Pour les hommes de Xavier Sadourny, les conséquences dépassent largement les 80 minutes de jeu. Selon La Dépêche du Midi, le départ pour Montpellier, initialement prévu vendredi, a été repoussé au samedi. Les Castrais rentreront dimanche après la rencontre. Un voyage relativement court, certes, mais qui bouleverse une organisation préparée plusieurs jours à l'avance.

Et les ajustements ne s'arrêtent pas au retour dans le Tarn. Le staff a également modifié les temps de récupération : les joueurs seront au repos lundi et jeudi, contre dimanche et mercredi habituellement. Une modification qui impose de revoir l'agencement des séances avant la prochaine journée de championnat.

La récupération, une donnée importante en Top 14

Car derrière ces changements se cache une réalité du rugby professionnel. Les staffs organisent leur semaine autour de la récupération physique, de l'analyse vidéo et des entraînements collectifs. Décaler un match oblige donc à réajuster les charges de travail, particulièrement après une rencontre où les organismes auront été mis à rude épreuve.

Difficile pour autant d'affirmer que le CO sera pénalisé sportivement. Montpellier doit également adapter sa préparation. L'impact réel sur la performance reste impossible à mesurer avant la rencontre. Mais pour les Castrais, les changements de transport et de récupération sont déjà bien concrets.

Un calendrier qui dépend aussi des impératifs de sécurité

L'épisode dépasse d'ailleurs le seul déplacement castrais. La LNR a également modifié la programmation de Vannes-UBB, repoussé au dimanche 8 novembre, et de Toulouse-Clermont, avancé au samedi 7 novembre à 14h30. Des décisions prises dans un contexte de mobilisation sociale et de contraintes concernant les forces de l'ordre.

Pour les supporters, les billets restent valables sans démarche supplémentaire. La rencontre sera diffusée sur Canal+ Sport. Quant aux joueurs, il leur faudra s'adapter à ce nouveau programme. Le coup d'envoi ne bouge que de 24 heures, mais derrière les portes du vestiaire, toute la semaine a déjà changé de visage.