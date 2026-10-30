Tadhg Furlong blanchi après une accusation de geste aux parties génitales : un an plus tôt, Jan-Hendrik Wessels avait pris 8 matchs

Un an après l'affaire Jan-Hendrik Wessels, une nouvelle décision disciplinaire interpelle dans le rugby international. Accusé d'avoir saisi les parties génitales de Gavin Coombes lors du derby Leinster-Munster du 24 octobre, Tadhg Furlong a été blanchi jeudi soir. Selon Reuters, ce 30 octobre, la commission indépendante de l'URC a rejeté la citation à l'unanimité. Un verdict qui contraste avec la lourde suspension infligée au Sud-Africain en 2025.

Une même règle, deux décisions radicalement différentes

Les deux joueurs étaient poursuivis au titre de la loi 9.27 de World Rugby, qui interdit notamment de saisir, tordre ou serrer les parties génitales d'un adversaire. Le barème officiel prévoit une suspension minimale de douze semaines lorsque cette faute est retenue, avant d'éventuelles réductions.

Dans le dossier Furlong, les trois membres de la commission ont estimé qu'aucun acte de jeu déloyal contraire à cette règle n'avait été commis. Particularité importante : ils ont également reconnu que Coombes avait livré un témoignage honnête de ses souvenirs. Les deux conclusions peuvent parfaitement coexister, sans remettre en cause la bonne foi du joueur du Munster.

Wessels avait écopé de neuf matchs, puis huit en appel

En octobre 2025, Jan-Hendrik Wessels avait connu un sort bien différent. Accusé d'un geste similaire sur Josh Murphy, lors d'un match entre les Bulls et le Connacht, le talonneur des Springboks avait été reconnu coupable. La commission avait retenu une suspension initiale de neuf matchs, après une réduction de trois semaines sur le point d'entrée de douze semaines.

Le Sud-Africain avait contesté cette décision, sans obtenir son annulation. Le communiqué de l'URC publié après l'appel précisait que la commission avait finalement ramené sa suspension à huit matchs, en prenant davantage en compte sa conduite. Sa culpabilité, elle, n'avait pas été remise en question.

Pourquoi Furlong échappe-t-il à toute sanction ?

Toute la différence se situe dans l'appréciation des faits. Dans l'affaire Wessels, la commission avait conclu à une faute atteignant le seuil du carton rouge. Pour Furlong, elle a rejeté la plainte après examen des éléments présentés. Le barème disciplinaire n'entre en jeu qu'une fois la faute retenue.

Reste une question : pourquoi les éléments examinés ont-ils conduit à des conclusions opposées ? L'URC doit encore publier les motifs écrits détaillés de la décision Furlong. Impossible, à ce stade, d'attribuer son blanchiment à un témoignage particulier ou aux images disponibles. Le pilier irlandais peut désormais disputer la tournée de novembre avec le XV du Trèfle. Mais cette comparaison rappelle combien l'appréciation des preuves peut peser sur une carrière.