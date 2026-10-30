Tuisova, Wainiqolo, Maqala, Hughes... les Fidji sortent l'artillerie lourde pour défier le XV de France

Les Fidji débarqueront à Lyon avec de sérieux arguments. Pour défier la France le 7 novembre, puis l'Irlande et l'Italie dans le cadre du Nations Championship, Jake White a convoqué 35 joueurs, dont plusieurs visages bien connus du Top 14. Josua Tuisova, Jiuta Wainiqolo, Peceli Yato ou encore Sireli Maqala figurent dans cette sélection dévoilée vendredi. Une armada qui pourrait donner quelques sueurs froides aux défenses européennes.

Une ligne de trois-quarts qui promet des étincelles

Derrière, les options ne manquent pas. Wainiqolo, Iosefo Masi, Vinaya Habosi et Selestino Ravutaumada composent un réservoir impressionnant de puissance et de vitesse. Sans oublier Salesi Rayasi et Ponipate Loganimasi. De quoi imaginer plusieurs associations capables de faire parler les cannes, mais aussi de gagner la ligne d'avantage sur de simples duels.

Devant, le sélectionneur sud-africain pourra notamment compter sur Peceli Yato, Elia Canakaivata et Pita-Gus Sowakula, ancien All Black. Autre particularité de cette liste : Nathan Hughes, troisième ligne du Racing 92 et ancien international anglais aux 22 sélections, pourrait connaître ses premiers pas avec les Fidji. Quatre joueurs sont candidats à une première cape, dont Setareki Bituniyata, qui évolue à Provence Rugby.

Jake White veut apporter davantage de structure

Nommé le 13 octobre, Jake White possède déjà une Coupe du monde à son palmarès, remportée avec l'Afrique du Sud en 2007. Sa mission consiste désormais à associer l'instinct offensif fidjien à une meilleure organisation collective. Et ses débuts sont encourageants : les Flying Fijians viennent de battre le Japon à Tokyo (34-28).

Il avait éliminé les Fidji du Mondial 2007 : Jake White devient leur sélectionneur pour viser une première demi-finale en 2027

Les supporters français ont d'ailleurs quelques raisons de se méfier. En novembre 2018, les Fidji avaient créé la sensation en dominant les Bleus 21 à 14 au Stade de France. Tuisova et Semi Radradra avaient alors marqué les essais océaniens. Ben Volavola, également présent dans la sélection actuelle, avait enquillé trois pénalités. Et en 2023, les Fidji avaient encore frappé fort en battant l'Australie au Mondial.

Un premier test à Lyon avant Dublin et Udine

Le premier rendez-vous est fixé au samedi 7 novembre à 21h10 au Groupama Stadium. Wainiqolo et Masi, joueurs du LOU, retrouveront ainsi un environnement qu'ils connaissent bien même s'ils évoluent à Gerland en club. Les Fidjiens enchaîneront ensuite en Irlande le 14 novembre, puis en Italie le 21. Un programme particulièrement relevé pour le nouveau sélectionneur.

Reste à savoir si cette somme de talents formera rapidement un collectif suffisamment solide. White n'a bénéficié que d'un court rassemblement à Lyon et devra notamment composer sans Semi Radradra ni Levani Botia, absents de sa liste. La France partira favorite, mais face à une équipe capable de faire basculer une rencontre sur quelques inspirations, les Bleus auraient tort de prendre ce premier adversaire de novembre à la légère.