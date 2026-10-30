TRANSFERT. Un joyau de Provence Rugby vers Paris et le Top 14 ?

C’est désormais un club qui compte, dans le rugby professionnel français. Provisoirement Leader de ProD2, Provence Rugby est certes attractif sur le marché mais voit aussi de plus en plus de ces éléments JIFF courtisés par les cadors de l’élite.

Ainsi, le Midi Olympique indique que le Stade Français Paris aurait ciblé Charly Gambini. À 23 ans, le jeune 3ème ligne s’est imposé comme un élément important du dispositif aixois, attirant désormais les regards du Top 14.

"Enfant du club", Gambini incarne la réussite de la formation provençale. Culminant à plus de 1m95 il possède un profil particulièrement intéressant fait de mobilité et d’une belle adresse ballon en main, monté sur près de 110kg.

Provence Rugby n'a pas dit son dernier mot

La saison passée, le troisième ligne a franchi un cap important. Ses performances lui ont permis de gagner en responsabilités et de s’installer durablement dans la rotation de Provence Rugby. Sa capacité à peser dans le jeu courant et son activité défensive en font un joueur précieux.

Sa prestation face à Colomiers, en demi-finale de Pro D2, a notamment marqué les esprits. Auteur d’un doublé, Gambini a largement contribué à la victoire historique des Aixois (36-28), leur permettant de décrocher une première finale dans la compétition.

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International français U20, le Provençal dispose encore d’une belle marge de progression. Mais sa polyvalence, son efficacité dans le jeu aérien et sa qualité technique constituent autant d’atouts susceptibles de séduire le Stade Français.

Provence Rugby souhaiterait toutefois conserver son joueur formé au club, sous contrat jusqu’en 2027, indique le Midol. Et à certainement les moyens de le faire.

Reste désormais à savoir si Gambi aura la volonté de poursuivre son développement chez lui, en Provence et peut-être l’opportunité de découvrir le Top 14 avec son club de cœur. Ou monter voir Landolfi dès l’été prochain et intégrer rapidement un club majeur de l’élite.