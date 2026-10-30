Quatre caméras, ralentis et micros des arbitres : la FFR veut offrir une véritable diffusion télévisée gratuite à l'Élite 1 féminine

Le rugby féminin français poursuit sa mue. Après l'arrivée d'AXA comme partenaire titre en 2025, la Fédération française de rugby annonce une nouvelle étape dans la médiatisation de l'Élite 1. Dès le 1er novembre, un match sera diffusé gratuitement chaque week-end de championnat sur l'application Mon Club House (MCH).

Les demi-finales bénéficieront également de ce dispositif. Mais derrière cette annonce se cachent deux autres chantiers majeurs pour l'avenir des dix clubs engagés : la performance sportive et la gouvernance.

Des matchs gratuits avec quatre caméras et des commentateurs

La première affiche opposera Toulon au Stade Bordelais, dimanche 1er novembre à 14h30 au stade Mayol. Un joli lancement face aux Lionnes, quadruples championnes de France en titre. Suivront Grenoble-Romagnat le 14 novembre, puis Blagnac-Toulouse le 22. Ces rencontres viendront compléter les diffusions proposées sur Canal+, notamment en marge des affiches de Top 14.

Et la FFR ne compte pas simplement poser une caméra au bord du terrain. La production, confiée à VIVAPP, comprendra au moins quatre caméras, des ralentis, les micros des arbitres et deux commentateurs. Un dispositif destiné à offrir une véritable expérience télévisuelle. De quoi mieux apprécier les performances des joueuses, mais aussi découvrir des équipes encore peu exposées médiatiquement.

Dix clubs équipés pour progresser

Le choix de Mon Club House répond également à une logique d'audience. Selon la Fédération, l'application enregistre quatre millions de vues en moyenne les week-ends de match, toutes compétitions confondues. Un public potentiel important, même si ce chiffre ne constitue évidemment pas une audience garantie pour l'Élite 1.

Autre nouveauté : les dix formations recevront des caméras automatiques d'analyse sportive. Chaque rencontre pourra ainsi être décortiquée, des lancements de jeu aux attitudes défensives. Une ressource précieuse pour les entraîneurs, notamment dans les structures moins équipées. Le staff du XV de France féminin disposera également de ces images pour suivre les internationales et observer les joueuses susceptibles de rejoindre les Bleues.

Vers un championnat mieux structuré ?

La troisième évolution concerne les décisions prises en dehors des terrains. Un comité de pilotage fédéral et quatre groupes de travail seront chargés de réfléchir au statut des joueuses, à l'attractivité du championnat et à son organisation. Un comité consultatif réunira également un représentant de chacun des dix clubs.

L'enjeu est désormais de transformer cette exposition en progrès durables. Davantage de visibilité peut attirer des partenaires et accompagner la professionnalisation des joueuses. Mais la question des moyens financiers et du statut des sportives restera déterminante. Après quatre titres consécutifs du Stade Bordelais, l'Élite 1 doit aussi trouver les ressources pour renforcer sa compétitivité. Et permettre à ses clubs de grandir ensemble.