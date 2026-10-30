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TOP 14. ''Dépanner partout mais être dominant au centre'' : Oliver Cowie aspire à un avenir à la Jordie Barrett au RCT

Oliver Cowie s'affirme à l'aile en ce début de saison, sans oublier son poste de prédilection.

Theo Fondacci 30/10/2026 à 14h55
Oliver Cowie sait un peu tout faire. Screenshot : RCT Play
Oliver Cowie sait un peu tout faire. Screenshot : RCT Play

À seulement 21 ans, Oliver Cowie prend de l'épaisseur au RCT. L'enfant du golfe de Saint-Tropez, considéré comme l'un des grands talents de la formation varoise, s'affirme en ce début de saison à un poste qui n'est pourtant pas le sien : ailier.

Avec les absences de Villière et Dréan, Toulon a dû s'adapter et trouver des solutions en interne. Rapide, puissant, doté d'un solide gabarit (1m92, 98kg) et d'une belle lecture du jeu, Cowie s'est naturellement installé dans le couloir droit.

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Le résultat ? Quatre titularisations en Top 14, 320 minutes disputées et deux essais inscrits. Une adaptation convaincante pour celui qui avait déjà dépanné à l'aile chez les U20.

Jordie Barrett en modèle

Interrogé par Var-Matin, le jeune Toulonnais voit surtout une occasion de progresser : "Le staff veut développer ma polyvalence [...] Si je peux bosser sur un autre secteur de jeu et comprendre un peu mieux ce poste, c'est positif."

Le plus dur ? Apprivoiser les ballons hauts, sous toutes leurs formes et faire de sa taille une arme.

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Sans oublier son poste de prédilection : "Je veux pouvoir dépanner partout… mais être dominant au centre." Son modèle ? Le All Black Jordie Barrett, qui a déjà joué partout du 10 au 15, même au niveau international.

Car Cowie aime être au cœur du jeu, porter le ballon, plaquer et gratter. Prolongé jusqu'en 2029, il devra faire son trou face aux Fickou, Jones, Brex, Frisch, voire Sinzelle. Que des trentenaires, en somme...

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