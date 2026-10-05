TOP 14. Béton avec Toulon, pourquoi ce jeune talonneur pourrait échapper au XV de France ?

Ce dimanche soir, il fut, avec Charles Ollivon, l'un des rares phares à rester debout dans la tempête traversée par le RCT à Montpellier, au propre comme au figuré. Sous une flotte battante, Pierre Damond fut comme à son habitude très généreux.

À pas encore 23 ans et moins de 30 matchs chez les professionnels, l'épais talonneur varois (1m81 pour 108kg) a surtout prouvé sa fiabilité sur les fondamentaux avec un très propre 10/11 au lancer, peut-être aidé par la hauteur digne d'une raquette de NBA de l'alignement toulonnais (2m pile, du 4 au 8 !).

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Qu'importe, le Tropézien s'est encore affirmé comme la solution la plus crédible au poste de talonneur à Toulon, pour l'heure. On le vit aussi se sacrifier sans compter pour stopper les 134kg de Billy Vunipola, lancé plein champ depuis le fond du terrain, avant de "charger" sur le déblayage à la limite de Verhaeghe, en suivant.

Par précaution et timing, le discret talonneur sortit alors avec ses compères de la première ligne à la 55ème minute. Moment qui sonna la fin de la "bonne figure" encore affichée par le RCT.

Dans ce contexte difficile et les 8 petits points pris seulement par Toulon jusqu'ici en ce début de saison, Pierre Damond fait donc figure de roc. En témoignent ses 3 titularisations. Des prestations remarquées qui ne font toutefois pas (encore) de lui un prétendant au XV de France ni au Mondial 2027, évidemment. Mais qui, en revanche, pourraient vite faire s'agiter l'équipe d'Argentine...

Des contacts avec la Fédé argentine

Car derrière son parcours français, façonné sur les bords de la Méditerranée, Pierre Damond possède un lien très concret avec le pays de Messi. Sa mère y est née, avant de rejoindre la France, et le talonneur a ainsi grandi avec cette double culture : espagnol parlé à la maison, voyages réguliers en Amérique du sud, passion pour Boca Juniors...

La Fédération argentine n’a d’ailleurs pas attendu ses débuts réguliers en Top 14 pour s’intéresser à lui. Alors qu’il évoluait encore en Espoirs, Damond avait déjà été contacté par celle-ci, révélait-t-il au Midol l'an dernier. L’affaire n’était pas allée plus loin, faute de passeport argentin à l’époque et le Toulonnais a ensuite représenté la France U20.

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Reste que ce passage chez les Bleuets ne ferme absolument pas la porte aux Pumas. Et qu'en novembre 2025, le talon à la gueule d'Henry Cavill confiait même à Midi Olympique être "en train de faire son dossier pour avoir la nationalité" argentine. Preuve de son attachement au pays de sa mère, même si le règlement de World Rugby le rend déjà éligible aux Pumas.

Sera-t-il assez patient pour, un jour, porter le maillot des grands du XV de France ? Ou répondra-t-il favorablement à un potentiel appel prématuré de l'Argentine, d'ici la coupe du monde 2027, comme ont l'habitude de le faire les Pumas pour intégrer très tôt leurs jeunes talents au projet ? Réponse dans les prochains mois. Toujours sans un mot plus haut que l'autre.