5 667 spectateurs : Joué dans un stade presque vide, Montpellier/Toulon est-il le pire bide de l'histoire du Top 14 ?

Une Mosson taillée pour le foot, une pluie battante et beaucoup de sièges vides. Dimanche soir, seulement 5 667 spectateurs ont assisté à Montpellier-Toulon (28-0), dans une enceinte pouvant accueillir environ 22 000 personnes.

Soit à peine plus d’un quart du stade rempli pour une affiche entre le MHR et le RCT. Dans un Top 14 qui annonçait encore 16 250 spectateurs de moyenne la saison dernière, le contraste est saisissant.

Malgré une affiche traditionnellement attractive, la météo épouvantable et le changement des habitudes avec une rencontre délocalisée à la Mosson a probablement eu raison des ambitions de déplacement de la foule héraultaise. Et toulonnaise...

D'autant que le terrain n’a pas davantage réchauffé les courageux présents. Plus puissant, plus agressif et plus propre sous les ballons hauts, le MHR a étouffé un RCT à côté de la plaque pour s’imposer 28 à 0, dans un match terne, froid, haché et peu reluisant. Malgré les tentatives d'animation réalisées par la sono du stade, les boutades d'Éric Bayle ou les interventions suave de Sacha Valleau sous son parapluie depuis le bord terrain, ce n'était pas une soirée endiablée.

Créteil, bon pour dormir

Pour autant, ce n’est (même) pas le plus gros bide récent du Top 14. Le Racing 92 a fait encore moins bien le 12 septembre dernier à Créteil : 3 129 spectateurs seulement contre Lyon, pour un taux de remplissage de 26 %.

Créteil est d’ailleurs devenu une référence des petites affluences : 5 000 personnes contre Clermont en 2024, 5 581 contre Montpellier en 2025-2026 ou encore 6 230 face à Toulon.

''Qu’ils continuent à nous foutre ce qu’ils veulent dans le c**'' : sans mâcher ses mots, Mola mesure le chemin parcouru par la jeunesse toulousaine

Voilà qui n'a donc rien de glorifiant, même si à défaut de réunir les foules, le MHR a su faire rentrer les points ce dimanche soir en l'emportant avec le bonus offensif grâce à un essai à la dernière minute. Et remonte ainsi à la 5ème place du Top 14. Tout ce qui rentre avant l'hiver ne craint pas le gel, disent les Occitans...