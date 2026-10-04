Samedi 3 octobre, à Pierre-Fabre, le Stade Toulousain a gagné au forceps avec une équipe où la jeunesse a pris ses responsabilités. Marc-Elie Kouassi, Lukas Amati, le serial plaqueur Roméo Bonnard martin et l’Argentin Bernardo Pucciariello sont les visages juvéniles qui se dégagent de ce succès (07-08) dans le Tarn, face au Castres Olympique. Ugo Mola a salué ces jeunes dans sa causerie d’après-match, captée par les caméras de Canal+.
LE DISCOURS FORT D'UGO MOLA APRÈS LA VICTOIRE DE TOULOUSE À CASTRES 🎙️@StadeToulousain 💥#COST https://t.co/HXMfAlGrrT— CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) October 3, 2026 22 plaquages en 80 minutes à Castres : à 20 ans, Roméo Bonnard Martin pourrait changer les plans du Stade Toulousain en deuxième ligne ?
Le manager toulousain n’a pas mâché ses mots devant le groupe. Ugo Mola a d’abord évoqué le passé de ses joueurs dans ce stade. « Les gars ont passé des années ici, avec des équipes prétendues jeunes ou remaniées, à prendre des branlées », a-t-il lancé. Il a poursuivi : « Ça faisait longtemps que je n’avais pas vu un match de mecs comme ça ». Fermée, cette rencontre a mis en difficulté les deux équipes qui ont réellement peiné à déployer leurs jeux offensifs, sans craquer en défense.
Des maillots offerts aux nouveaux
Mola a alterné félicitations et séquences plus légères. Satisfait de ses jeunes, il leur a réservé un petit cadeau. « Je vais me faire engueuler par Steff », a-t-il prévenu, en parlant de l’intendant du Stade Toulousain. Cinq joueurs gardent leur maillot, généralement récupéré par le club et réutilisé pour les matchs à venir : Bernardo Pucciariello, Lukas Amati, Marc-Elie Kouassi, Thomas Menoncello et Jérémy Nemor.
Le manager a ensuite salué plus largement le travail du centre de formation du club, qui est un apport notable au club sur cette période à l'infirmerie bien remplie. Plusieurs joueurs alignés face à Castres en sont issus et certains se sont particulièrement démarqués. Il a lancé à ses joueurs : « Bravo à vous, bravo à ce putain de club », selon des propos relayés par la chaîne cryptée. Ensuite, Ugo Mola s’est adressé indirectement aux détracteurs de l'institution toulousaine, dans un vocabulaire que certains n'apprécieront sûrement pas.
« Et qu’ils continuent à nous foutre ce qu’ils veulent dans le c**, on continuera de gagner. » — Ugo Mola, manager du Stade Toulousain
Quatre visites récentes à Pierre-Fabre
Les dernières venues des Toulousains à Pierre-Fabre en Top 14 offrent un tableau des comptes contrasté. Par le passé, Castres s’est imposé 31-23 lors de la 7ᵉ journée de la saison 2023-2024, le 18 novembre 2023. La saison suivante, les Tarnais ont récidivé le 5 octobre 2024, sur le score de 28-23. Lors de leur dernière rencontre à Pierre-Fabre, Toulouse l’a emporté 42-25 le 18 avril 2026, avant le succès de samedi.
Sur les quatre dernières rencontres à Pierre-Fabre, Castres et Toulouse comptent deux victoires chacun. Les Toulousains enchaînent deux succès consécutifs à Castres, après celui d'avril 2026. Au classement, le Castres Olympique n'arrive pas à se rassurer sur ce début de saison, après les réceptions inquiétantes précedemment observées.TOP 14. Benjamin Bertrand avant Castres : pourquoi le derby est plus chaud chez les jeunes
La première place avant Bayonne
Le Stade Toulousain s’est imposé d'un seul point chez son voisin, pour faire le plein de confiance. Ainsi, il repart de Pierre-Fabre avec quatre points. Les Haut-Garonnais prennent la première place du Top 14. Cela leur permet d'aborder de la meilleure manière possible la réception de l'Aviron Bayonnais, à Ernest-Wallon, le week-end prochain.
Bon UM n’a jamais été un grand poète ... le discours est surtout adressé a roubert qui comme chacun le sait est un grand ami du ST , il faut aussi qu’il comprenne ( il le sait mais peut on lui demander de réfléchir) qu’en s’attaquant a Toulouse c’est l’équipe de France qu’il fragilise, d’un autre côté si tu ne veut pas être attaqué il ne faut pas faire n’importe quoi, ce qui n’est pas le cas du directoire actuel, perso je ne serai pas contre une démission de Lacroix, mais qu’est ce que cela changerait.
Ugo Mola a raté sa com. Pour faire passer ce style de message, l'ironie est sans aucun doute plus efficace selon moi.
Je peux comprendre le discours devant les joueurs qui doivent saturer d'entendre les critiques du SC. Ils n'en sont pas responsables. Je préfère entendre ou lire: formation, technique, stratégie et talent en matière Rugby. Le Stade Toulousain est un grand club et à fait progresser le rugby depuis des décennies. En axant sa stratégie sur la formation pour produire le jeu que l'on connait, il provoque admiration et aussi aigreur et même destestation chez certains de leurs concurents. En attendant bravo le stade et longue carrière aux les jeunes talents que l'on découvre.
Amis de la poésie...
Bon pas grand monde aurait misé un kopek sur cette equipe là
Ca me rappelle un match en février 2024 Clermont ou Toulouse avait aussi envoyé des jeunes et Neti avait jubilé à la fin du match car comme il disait: meme le staff ne le pensait pas possible
Avec
Mathis Castro-Ferreira : Alors âgé de seulement 20 ans, le troisième ligne a été le grand héros du match en inscrivant un doublé décisif.
• Joël Merkler :22 ans .
• Joshua Brennan : 22 ans Le deuxième ligne (22 ans)
• Léo Banos : Le jeune (21 ans), prêté par Mont-de-Marsan cette saison-là pour pallier les doublons, a débuté la rencontre.
• Théo Ntamack (21 ans) était aligné au poste de numéro 8.
• Baptiste Germain : Le jeune demi de mêlée (23 ans) formait la charnière ce soir-là.
• Kalvin Gourgues : 18 ans
• Efraim Vital et Bastien Labarthe
Bon la comparaison s'arrete là car le ST l'avait emporté 37 à 23 contrairement au score à l'ancienne d'hier
Mais nul doute que certains de ces jeunes joueurs qui ont ferraillés hier vont rejoindre ces anciens ..d'il y a 2 ans 1/2...
Ca fait du bien de te lire 😊
Toujours un avis posé et "factuel".
Quant aux prévisions... je dirai que ces jeunes sont déjà sur de sacré rails
ah les rails : vus de loin ils se ressemblent tous
Mais pour ce qui est de ceux des TGV c'est toujours des rails mais avec quelques diferences
des fondations plus solides et plus profondes...
des soudures sur une plus grande longueur pour assurer une plus grande vitesse en supprimant les à-coups ...
Surement qu'il en va de même pour les centres de formations de notre cher top 14....
La dernière phrase est elle (bien sûr ?) un second degré caché et insidieux ? 🤔😄
bingo...y a des rails TGV et TER ....
Celle envoyé à La Rochelle avec Baille comme "papa" était encore plus jeune il me semble, et elle ramena un BD car les Rochelais bénéficièrent d'une pénalité en fin de match leur évitant un match nul à la maison.
Dans la forme, je ne suis pas sûr que ce sont les mots qui devaient sortir de la bouche d'un coach d'un grand club. Par contre, sur le fond, je lui donne entièrement raison.
C'est vrai qu'UM peut être assez incongru ... Il peut avoir un langage très recherché et complexe en ITW, et avoir des mots plutôt crus voire vulgaires dans certaines situations et lorsqu'il s'adresse à ses joeurs.
Ouais ... Que le Stade ait une excellente formation, c'est une évidence, ça ne date pas d'hier et tout le monde le sait parfaitement voire s'en inspire.
Mais bon, au-delà du langage châtié ('y a pas mort d'homme), faire un peu profil bas plutôt que jouer les fiers à bras ne me praraîtrait pas inopportun dans les circonstances ...
Et pour rester dans sa métaphore, personne n'a violé le club pour le contraindre à ses écarts au réglement, si ?
Tout à fait !
Et bien pour ma part je trouve la forme trés assertive meme si elle peut nous choquer nous derriere un clavier
Mais en réalité elle s'adressait aux joueurs et ce langage direct et cru me semble adapté pour des jeunes joueurs qui ont du se poser des tas de questions cet été avec meme une interrogation pour l'avenir
Sans parler du seul contre tous pour faire bloc si cher au Gitan et au ST qui irrte là aussi pas mal de monde
Sa "victimisation" commence à saouler, qu'il garde cela pour les vestiaires, pas pour les caméras de Canal qui s'en délecte...ce n'est que mon avis.
Je ne suis pas vraiment d'accord avec le terme de "victimisation"... Le Stade Toulousain est victime d'un bashing que je qualifierais de "quasi permanent" et de ce fait ces critiques retombent inexorablement sur le staff et le joueurs. Que Mola puisse réagir ainsi peut révéler un excès de frustration qu'il evacue ainsi.
Je suis plutôt d'accord (sur le plan sportif surtout, au niveau des dirigeants il y aurait à redire). Mais au niveau sportif, le bashing n'est pas justifié. Mola met l'accent sur la formation du club et avec raison. Et j'ai l'impression que c'est un levier pour cette saison.
Je crois aussi que Mola sait très bien qu'il est filmé et qu'il sera entendu. C'est aussi une façon de faire passer un message.
Depuis les tricheries du SC, le ST en prend plein la gueule à raison, du moins pour la direction qui aurait du partir pour moi.
Sportivement, il y a eu aussi beaucoup de critiques après ces histoires, beaucoup considèrant que sans tricheries, le ST n'aurait jamais gagné autant.
Le discours qui m'a plu hier, c'est celui d'Imhoff :« Il y a une identité dans le club. C’est l’âme de Toulouse. Ce soir on n’a pas vu du beau jeu, mais on a vu l’âme de Toulouse. »
« On entend beaucoup parler du salary-cap, de la triche, de beaucoup de choses, mais ça on n’en parle pas. Des gamins qui il y a trois ans étaient encore à l’école de rugby, entraînés par Mêlé, Guitoune, Kaino… »
« C’est un club qui fait tout pour transmettre et se maintenir au plus haut-niveau. Donc franchement, bravo à eux parce qu’encore une fois, on parle souvent du reste, mais des choses comme ça on n’en parle pas et c’est ce qu’il manque à beaucoup de club pour arriver à ce niveau-là. »
Ce discours me parle plus que celui de Mola
Je n'avais pas lu, et partage très exactement ses propos.
Merci.
Pour aller plus loin ... UM est dans son job.
Personnellement par rapport aux affaires, je serais pour une démission du président et d'autres si besoin. Clairement.
Par contre, élargir la lunette au grand angle et mélanger le sportif avec les tricheries dans les transferts, sur 2 ou 3 joueurs est de l'ordre, de mon point de vue, au mieux un manque de discernement et au pire de la malhonnêteté intellectuelle concernant le sportif. Sinon que penser de l'ensemble des précedents titres ? Des internationnaux formés au ST ? De la qualité du centre de formation etc ... Bref ... Les réussites du ST sont multifactorielles.
C'est ce message qu'il passe: une façon de délier affaires et sport. Bon après c'est qu'un mot, un discours un peu rustre ... Et puis le message s'adresse aussi au CO dont le président n'a pas été tendre avec le ST. Néanmoins j'ai un bémol sur ce discours: les jeunes s'en foutent un peu, et n'ont peut-être pas besoin de ça.
... mélanger le sportif avec les tricheries ...
Comment dire ? ... Si nul objectif sportif motive les duperies, je suis définitivement d'accord avec toi, il faut d'urgence exiger "une démission du président et d'autres si besoin." !
On ne saura jamais l'importance de leurs contributions dans les "multifactoriels" (je le pense évidemment aussi) succès contemporains du Stade, c'est certain, mais là n'est pas le sujet de la discussion, je crois.
Quel donc pourrait être le message qu'il voulait faire passer (re-passer, il n'a rien d'inédit sinon le mépris verbal) aux concurrents, avec force de "ils", "foutre" et "dans le ..." ?
Les renseigner sur la supériorité structurelle du club ?
A mon humble avis, "ils" la subodoraient déjà ...
Et il est probable que ça les conforte dans leur(s) indignation(s).
Si la formule (je serais déçu de lui qu'elle fut spontanée) s'adressait à son effectif, pour le galvaniser, je n'en suis pas moins circonspect.
A ce niveau technique, les détails de progrès qui font la différence dans la performance de ces gars-là sont d'après moi à rechercher dans un combat avec eux-même ... rarement favorisé par une obsession de la revanche (d'ailleurs, au vu du palmarès local, laquelle ?).
Sauf à considérer que l'attachement de ces derniers au club s'effrite mettant en péril la cohésion. Mais j'en doute.
Ce que je pressens, c'est que ce genre de sorties alimente le "seul contre tous" qui ne risque pas de rendre la position toulousainne davantage audible dans les débats (continuellement) en cours à la ligue.
Oui, bien sûr.
Mais ce genre de discours s'entend partout, dans tous les clubs, sauf qu'il est souvent pas audible. La vraie différence est de le faire entendre. Face à la ligue etc ... Certes.
Je ne suis pas non plus trop fan de ce genre de sortie.
Mais par contre ce que je vois sur le terrain me plait beaucoup plus. Et actuellement, au ressenti de ce que je perçois du monde hors rugby, ça me suffit.
Je suis d'accord pour dire aussi que les joueurs n'ont pas besoin de ça. Surtout les jeunes qui ont joué et ceux qui suivent.
Bien sûr qu'on dit des vacheries dans l'intimité (désormais relative les soirs de matchs) du vestiaire. Souvent d'ailleurs, il ne s'agit que d'une rengaine qui fait marrer les potes ...
En l'occurence, je veux bien parier que c'était fait à dessein et ce n'est selon moi pas très malin, ni même très stratégique.
Et oui, en mêlant à la maneuvre des espoirs qui ont sorti une vraie perf qui se suffisait à elle-même, ça l'est d'autant moins que ça n'enseigne pas l'humilité nécessaire à leurs ambitions dans la durée.
Bon, ça ne change rien à ses formidables qualités de coach et le mieux serait que les "ils" n'ajoutent pas à leur tour une pièce dans la machine à distibuer des conflits stériles ...
Next !
P.-S. Et puis s'il faut, c'est juste un syndrome tardif de la Tourette ... ;p
Le discours est pour le public de canal pas les joueurs ni les autres clubs à mon avis sinon dire bravo à la formation c'est bizarre comme formule..
En plus ça permet de donner confiance au groupe avant les doublons, même si ils font un gros match, objectivement ils gagnent parce que le CO n'est pas efficace.
Imhoff est un garçon intelligent.
Ba ça montre surtout qu'ils sont affectés.
Ils en prennent plein la gueule.
Donc ça pousse a des coups de gueule.
Quand il y a des cabales ou des bashings, les victimes sont saoulées. Rien de bien fifou, c'est assez classique.
Et Mola et les joueurs sont des humains.
Et des pros du rugby, alors ils préfèrent qu'on parle d'eux pour parler de rugby.
Je trouve que cette vidéo le rappelle, je n'y trouve rien de choquant. C'est plutôt de l'attendu.
Affectés de quoi ?
Il voit les caméras et en profite pour lâcher son fiel, c'est un bon communiquant Mola...
Y-en a qui aime, moi, maintenant , ça me gave.
Il a assez gagné pour faire passer son message sans les caméras.
Franchement, ce que dit Imhoff me touche plus que le discours digne d'un caliméro de Mola.
Après, chacun est libre d'apprécier ou pas.
Du bashing, de l'ambiance générale, je ne sais pas il n'y a pas besoin d'être fin analyste pour voir qu'ils se prennent pas mal de tacles depuis l'article de l'équipe.
A une époque c'était Jali qui se faisait tailler de partout. Le MHR a sa dose aussi, et il y en a un pour qui c'est plus constant, c'est Fabien ;)
Bref, on peut se dire qu'ils sont pro etc et qu'ils ont qu'à être des robots au dessus de tout. Ou se dire que ce sont aussi des humains comme vous et moi. Et que c'est normal que ça leur foute un peu la rage et qu'ils aient envie de gueuler un coup de temps en temps.
Que les caméras de C+ s'en délecte, tant mieux ou tant pis.
Faut faire le buzzzzzzz, Coco !
C'est pour cela qu'elle sont au coeur de l'action.
Que réver de mieux qu'une telle sortie pour l'audimat ? 😅
UM demande t'il à avoir caméras et micros devant le pif quand il fait le bilan match sur le terrain?
Ou C+ s'impose t'il en vertu de ses contrats télévisuels avec la LNR ou la Fédé (j'en sais rien et m'en tamponne) ?
C'est pour ça que perso, UM, même s'il est mal poli, s'il ne parle pas bien, qu'il est grossier ou vulgaire, il en donne pour leur pognon à C+. Et balancer un truc pareil brut de décoffrage, c'est balèze
Il se lâche après 2h (voire plusieurs jours) de pression du match.
Et pas inquiet qu'après, en conférence en salle, son discours est bien plus policé, courtois, voire pédagogique.
Politiquement correct
Perso, je ne lui reproche rien.
Vous aimez quand ça pue, grand bien vous fasse
Raccourci bien trop rapide sur mon goût pour les odeurs !😄
Quant aux odeurs quelles qu'elles soient, elles font parties de nos sens, et on les subit plus qu'on ne les recherche.
Les mauvaises rappellent qu'il y a de tout dans ce bas monde
Je reprends: qui est à blâmer ? Celui qui dit "à sa manière" ce qu'il pense ou ce micro tendu permanent et intrusif ?
Et je le répète : je préfère les mots d'Imhoff à ceux de Mola
Comme dit plus haut, Imhoff est un garçon intelligent... Et, parenthese, qui aurait été un bon élément au Stade, si l'effectif interne n'était pas aussi dense.
Mais pour rester sur ma position, même si "quelque part" sur le fond tu as raison (mais loin de totalement).
Imhoff n'a pas la même position : l'un parle de sa cabine commentateur et est concerné de loin, pour "juste" apporter son expertise.
L'autre amène une equipe bricbroc, avec le stress inhérent (l'année va être longue, "que va donner ce match ?" durant toute la semaine, "il nous faut ces 4 points"), et qui au final, gagne (😄!) et là c'est le lâchage total.
💥Boum!💥 La soupape de la cocotte minute qui siffle. 😅 Et message envoyé à tous détracteurs.
Clair, net, precis, un tantinet grossier 🤭
Un peu de cinoche ? De l'honnêteté pure ?
Lui seul le sait
Ce n'est pas la 1 ère équipe bricbroc qu'il compose, et ce n'est pas la 1 ère qui ramène des points...
Si vous "kiffez" son discours victimaire, grand bien vous fasse, je préfère l'anlyse d'Imhoff de son canapé...elle "pue" l'honneteté, contrairement au discours "politique" de Mola...
Quand tu gères le 1 er budget du top 14, faire sa pleureuse, ça peut gonfler pas mal
"Ce n'est pas la 1 ère équipe bricbroc qu'il compose, et ce n'est pas la 1 ère qui ramène des points..."
Avec une dizaine d'Espoirs, et 4 titres de Champions derrière (donc une méfiance effective de l'adversaire), combien d'équipes composées de 10 espoirs ont battu l'équipe 1 adverse ?
Peut être pourras tu répondre à ma question ?
Chacun voit midi à sa porte...
Je ne vois pas ou il y a un "discours victimaire".
Mais étant très con, ça ne m'étonne pas de ne pas comprendre. 😄
D'autre part, peut être une confusion sur les termes ?
Un victimaire n'est pas agressif... Il pleure sur son sort.
Et Ugo, ne pleure pas.
Sur ce coup, UM "conchie" sur pas mal de gens 😅
Il envoie le bouchon, mais il envoie un message: sur le terrain, on est là. Ya pas de problème externe qui nuit à la compétitivté de l'équipe.
Tu es génè par images et son de Canal ?
Faudrait leur demander de ne pas passer des images et commentaires offusquants... 😅
Quant à JI, déjà dit, un garçon intelligent.
Mais bon,
tu as raison
Surement