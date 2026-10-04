Samedi 3 octobre, à Pierre-Fabre, le Stade Toulousain a gagné au forceps avec une équipe où la jeunesse a pris ses responsabilités. Marc-Elie Kouassi, Lukas Amati, le serial plaqueur Roméo Bonnard martin et l’Argentin Bernardo Pucciariello sont les visages juvéniles qui se dégagent de ce succès (07-08) dans le Tarn, face au Castres Olympique. Ugo Mola a salué ces jeunes dans sa causerie d’après-match, captée par les caméras de Canal+.

LE DISCOURS FORT D'UGO MOLA APRÈS LA VICTOIRE DE TOULOUSE À CASTRES 🎙️@StadeToulousain 💥#COST https://t.co/HXMfAlGrrT

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Le manager toulousain n’a pas mâché ses mots devant le groupe. Ugo Mola a d’abord évoqué le passé de ses joueurs dans ce stade. « Les gars ont passé des années ici, avec des équipes prétendues jeunes ou remaniées, à prendre des branlées », a-t-il lancé. Il a poursuivi : « Ça faisait longtemps que je n’avais pas vu un match de mecs comme ça ». Fermée, cette rencontre a mis en difficulté les deux équipes qui ont réellement peiné à déployer leurs jeux offensifs, sans craquer en défense.

Des maillots offerts aux nouveaux

Mola a alterné félicitations et séquences plus légères. Satisfait de ses jeunes, il leur a réservé un petit cadeau. « Je vais me faire engueuler par Steff », a-t-il prévenu, en parlant de l’intendant du Stade Toulousain. Cinq joueurs gardent leur maillot, généralement récupéré par le club et réutilisé pour les matchs à venir : Bernardo Pucciariello, Lukas Amati, Marc-Elie Kouassi, Thomas Menoncello et Jérémy Nemor.

Le manager a ensuite salué plus largement le travail du centre de formation du club, qui est un apport notable au club sur cette période à l'infirmerie bien remplie. Plusieurs joueurs alignés face à Castres en sont issus et certains se sont particulièrement démarqués. Il a lancé à ses joueurs : « Bravo à vous, bravo à ce putain de club », selon des propos relayés par la chaîne cryptée. Ensuite, Ugo Mola s’est adressé indirectement aux détracteurs de l'institution toulousaine, dans un vocabulaire que certains n'apprécieront sûrement pas.

« Et qu’ils continuent à nous foutre ce qu’ils veulent dans le c**, on continuera de gagner. » — Ugo Mola, manager du Stade Toulousain

Quatre visites récentes à Pierre-Fabre

Les dernières venues des Toulousains à Pierre-Fabre en Top 14 offrent un tableau des comptes contrasté. Par le passé, Castres s’est imposé 31-23 lors de la 7ᵉ journée de la saison 2023-2024, le 18 novembre 2023. La saison suivante, les Tarnais ont récidivé le 5 octobre 2024, sur le score de 28-23. Lors de leur dernière rencontre à Pierre-Fabre, Toulouse l’a emporté 42-25 le 18 avril 2026, avant le succès de samedi.

Sur les quatre dernières rencontres à Pierre-Fabre, Castres et Toulouse comptent deux victoires chacun. Les Toulousains enchaînent deux succès consécutifs à Castres, après celui d'avril 2026. Au classement, le Castres Olympique n'arrive pas à se rassurer sur ce début de saison, après les réceptions inquiétantes précedemment observées.

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La première place avant Bayonne

Le Stade Toulousain s’est imposé d'un seul point chez son voisin, pour faire le plein de confiance. Ainsi, il repart de Pierre-Fabre avec quatre points. Les Haut-Garonnais prennent la première place du Top 14. Cela leur permet d'aborder de la meilleure manière possible la réception de l'Aviron Bayonnais, à Ernest-Wallon, le week-end prochain.