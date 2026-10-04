Décidément, la fabrique de talents de la Ville rose n'attend même plus les doublons pour lancer ses pépites dans le grand bain. Ce samedi 3 octobre, au stade Pierre-Fabre, le Stade Toulousain est allé s’imposer contre le Castres Olympique lors d’un match fermé (07-08) sur cette cinquième journée de Top 14. Pour cette rencontre, Ugo Mola et son staff sont allés piocher du côté des jeunes promesses du club. Parmi elles, Roméo Bonnard Martin s’est imposé comme une évidence.

Déjà apparu à cinq reprises la saison passée, Roméo Bonnard Martin avait une belle carte à jouer sur le début de cet exercice. Entre la capacité de se montrer alors que certains cadres sont à l’infirmerie et celle de surfer sur son impressionnant Mondial U20, le deuxième ligne polyvalent a saisi l’occasion. En cinq journées, il compte déjà quatre apparitions avec les professionnels, pour deux titularisations. Présent comme flanker sur ces premières feuilles de match, le beau bébé (110 kg pour 1,96 m) a eu l’occasion de s’exprimer à son poste de prédilection, dès l’entame, pour la première fois de sa jeune carrière.

L'avenir leur appartient 👀 Parmi les visages de la victoire du @StadeToulousain dans le derby beaucoup ne sont pas encore connus mais ces grands espoirs du rugby ont fait de grands débuts 🤩 #TOP14 https://t.co/9AqtajiKEz — TOP 14 Rugby (@top14rugby) October 4, 2026

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De belles statistiques en Top 14

Dans le Tarn, il a connu une excellente première sortie dans le rôle de deuxième ligne titulaire. En 80 minutes, Roméo Bonnard Martin a délivré pas moins de 22 plaquages pour une seule étreinte manquée sur l’ensemble de la rencontre. Il pointe donc à environ 96 % de réussite dans l'exercice. De plus, le joueur de tout juste 20 ans a aussi réussi trois plaquages dominants derrière la ligne castraise. Pénalisé à une reprise, il reste le joueur avec les meilleures statistiques défensives de la rencontre et, par conséquent, du camp haut-garonnais.

Moins en vue dans le secteur offensif, dans un match qui ne s’y prêtait pas vraiment, Roméo Bonnard Martin a tout de même pu envoyer un message clair au staff rouge et noir. Alors qu’il soufflait sa vingtième bougie au début du mois dernier, le Bleuet a déjà le niveau pour postuler en Top 14, sans rougir. Par ailleurs, malgré un temps de jeu qui reste encore limité, avec moins de 200 minutes en 2026/2027, il se démarque comme l’un des meilleurs défenseurs du début de saison dans l’élite.

Ainsi, selon les relevés de Rugbypass, il fait partie des 30 % de deuxièmes lignes avec les meilleurs résultats aux plaquages depuis le lancement de cette saison. De plus, il possède le record de plaquages offensifs du championnat (5) sur ce début d’exercice. Sur ses sélections avec le XV de France U20, Roméo Bonnard Martin avait déjà montré ses qualités dans ce secteur de jeu. En cinq rencontres, lors du dernier Mondial U20, le deuxième ligne pointait à plus de dix plaquages de moyenne sur chaque rencontre, avec une belle appétence pour les plaquages offensifs.

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Roméo Bonnard Martin chez les grands

Après la rencontre à Castres, Roméo Bonnard Martin se confiait à la Dépêche du Midi au sujet de ce début de saison animé, qu’il connaît avec le Stade Toulousain. “Il y a beaucoup de blessés, j'ai l'opportunité de me montrer, de jouer, donc je suis très content. C'est une très belle opportunité. J'essaie de me mettre en avant le plus possible, pendant que j'ai le temps”, indiquait-il au quotidien local. En effet, beaucoup de joueurs manquent du côté du pack toulousain. Si la carence s’observait surtout en troisième ligne sur les premières journées, les forfaits successifs de Clément Vergé et Emmanuel Meafou pour plusieurs mois ont changé la donne dans la cage.

Entre autres, Joël Merkler a troqué le numéro 3 pour le 5 et devrait devenir une option sérieuse dans l’axe droit de la deuxième ligne, sur les prochaines semaines. En temps normal, Thibaud Flament devrait se présenter à cette place. Le géant du XV de France laisserait donc son habituel numéro 4 à d’autres, comme Roméo Bonnard Martin. Désormais, il faut surtout que le joueur de 20 ans s'habitue au rythme du Top 14 et multiplie ce genre de performances. S’il y parvient, nul doute qu’Ugo Mola et son staff penseront à son nom au moment de composer les équipes du week-end.

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