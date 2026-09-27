Après avoir sécurisé Meafou, le Stade Toulousain doit encore trancher sur l'avenir de 3 joueurs, avec Efraín Elías comme priorité

Il y a eu le choc des départs officiels de Thomas Ramos et François Cros, avec ceux officieux de Dorian Aldegheri et Cyril Baille qui hésitent entre une ultime aventure ensemble ailleurs ou la retraite. Ensuite, il y a eu le soulagement des prolongations de Clément Vergé et Emmanuel Meafou, puis l’optimisme autour d’Anthony Jelonch et David Ainu’u. Au Stade Toulousain, la fin de l’été a été plus que mouvementée. Heureusement pour la direction des Sept Deniers, ces dossiers ont connu des dénouements rapides, permettant d’anticiper un éventuel recrutement. Désormais, seulement trois joueurs sous les ordres d’Ugo Mola ont encore leur avenir en suspens.

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Le Stade Toulousain veut prolonger Efraín Elías

Désigné comme la nouvelle priorité, le deuxième ligne argentin Efraín Elías serait le nouveau dossier chaud de la direction. Âgé de 22 ans, le joueur est arrivé en Haute-Garonne en 2024 en provenance du club sud-américain des Dogos XV, du côté de Córdoba. À la vue de son âge, le joueur ne pourra plus être enregistré parmi les Espoirs, aussi pris en compte dans le salary cap. De fait, les dirigeants toulousains devront considérer sa rémunération au sein de la masse salariale du groupe professionnel.

Dans l’absolu, le cas de l’international argentin aux six sélections ne devrait pas poser trop de problème. La Dépêche du Midi confirmait récemment que le Stade Toulousain avait “une volonté claire de le conserver” pour les prochaines saisons. Une information qui n’a pas vraiment de quoi surprendre, à la vue de l’évolution du joueur. Pour sa première saison en France, en 2024-2025, l’Argentin avait joué seulement cinq petites rencontres de Top 14. Sur le dernier exercice en date, il est apparu sur 21 feuilles de match de Top 14 et a profité d’une apparition en Champions Cup. Apprécié par Mola et son staff, il est espéré dans la Ville rose pour les prochaines années.

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Épée et Hawkes en fin de contrat

Après l’international argentin, le cas de deux joueurs actuellement blessés sera aussi au cœur des discussions. Ainsi, Nelson Épée (25 ans) et Malachi Hawkes (23 ans) arrivent en fin de contrat en juin prochain. Forfait pour un moment, le premier est blessé à un pied et a dû se faire opérer. Victime d’une rupture d’un tendon d’Achille, fin mars dernier, le second est attendu pour la fin d’année. Si les deux joueurs sont dans une situation contractuelle similaire, leur avenir au Stade Toulousain ne se joue pas sur les mêmes aspects.

Pour le champion olympique, tout dépend de ses ambitions. Si ce dernier souhaite continuer à performer sous les couleurs de France 7, sans avoir des ambitions salariales trop importantes, le Stade Toulousain pourrait le prolonger. Cela lui permettrait de disputer les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028 en étant contractuellement lié au club. La formation rouge et noir, elle, profiterait du crédit international de 100 000 euros offert à ceux qui mettent à disposition un joueur auprès de la sélection septiste. Pour rappel, il a été convoqué pour six des neuf tournois du SVNS, sur la saison passée. Toutefois, s’il souhaite se rediriger vers le XV, il pourrait être amené à découvrir de nouveaux horizons.

Pour le joueur de la première ligne, le Stade Toulousain compte sur lui comme une solution d’avenir à son poste. Particulièrement mobile et puissant, l’Australien d’origine peut aussi bien évoluer comme talonneur ou à droite de la mêlée. Cependant, lors de son prêt à Provence Rugby, la saison passée, il s’est surtout installé avec le numéro 3 dans le dos. Ainsi, le club aimerait voir à quel point Malachi Hawkes se remet de sa blessure, pour l’installer ensuite comme un des cadres à droite de sa mêlée. S’il parvient à élever encore davantage son niveau, il pourrait même découvrir le niveau international. En effet, le joueur était intéressé à l’idée de représenter le XV de France, en quête perpétuelle de bons éléments à son poste.

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Un recrutement attendu ?

En parallèle des prolongations et des départs, la question des arrivées se pose également. Pour l’instant, une seule nouvelle signature est connue. Il s’agit du troisième ligne de l’Aviron Bayonnais Esteban Capilla (23 ans). Ce dernier aurait signé un contrat jusqu’en 2030, après une lutte acharnée entre plusieurs écuries de Top 14. Pour le moment, aucune information sur un autre nouveau joueur n’a fuité. Cependant, au-delà des arrivées pour le moyen ou long terme, le Stade Toulousain devra sans doute recruter de multiples jokers Coupe du Monde. Pour cause, neuf week-ends de doublons sont prévus durant le Mondial australien, alors qu’une vingtaine de joueurs haut-garonnais sont attendus en Océanie dès le 1ᵉʳ octobre.

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