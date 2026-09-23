"J'aime beaucoup ce sport" : Romain Ntamack à la découverte d'une nouvelle discipline avec le Stade Toulousain

Être mordu de rugby, voilà une expression qui définirait au mieux Romain Ntamack, car l'ouvreur du Stade Toulousain, qu'on connaît déjà en grand passionné, a de nouveau déclaré sa flamme au ballon ovale.

S'il s'exprime chaque week-end dans l'élite française du rugby à XV, ce dernier a évoqué mardi face à la presse son péché mignon pour une autre forme de rugby.

Si son coéquipier de la charnière Antoine Dupont s'est offert une petite parenthèse à 7, lui, c'est davantage le rugby à XIII qui semble l'attirer, comme il le glisse à nos confrères de L'Indépendant.

Un seul match de phases finales en 4 saisons : pourquoi Théo Ntamack doit désormais enchaîner au Stade Toulousain ?

Romain Ntamack joueur de Rugby à XIII ?

Vous en conviendrez, beaucoup de règles différencient la pratique du rugby à XIII de celle de Romain Ntamack. Néanmoins, l'ouvreur aux 46 sélections semble apprécier la qualité de jeu proposée.

Et pour cause, les phases de rucks sont proscrites, grande particularité de cette discipline, offrant un certain dynamisme aux offensives.

Réputé bon plaqueur, celui-ci pourrait aisément se convertir à cette pratique en fin de carrière, d'autant que, comme il le confie, il semble suivre attentivement ses confrères.

"Le rugby à XIII, c’est quelque chose que je suis régulièrement, que ce soit la Super League ou la NRL. C’est vrai que la NRL, c’est retransmis sur beIN, donc c’est facile à suivre. Mais après je regarde les résultats de Super League avec le TO et les Dragons, j’aime bien regarder. Je regarde beaucoup de résumés sur YouTube quand je peux les trouver. J’aime beaucoup ce sport. Je trouve que les règles sont faites pour fluidifier le jeu, ça va à 10 000. Il n’y a pas les zones de ruck à XIII, donc je trouve que ça hache un peu moins le jeu."

Romain Ntamack pour L'Indépendant

Romain Ntamack est de retour en #TOP14 😍 pic.twitter.com/XdKbt2cLVR — TOP 14 Rugby (@top14rugby) March 23, 2026

Dans les pas de Fabrice Estebanez ?

Si les passerelles entre les deux disciplines restent rares en France, certains joueurs ont tout de même franchi le pas dans un sens comme dans l'autre.

Fabrice Estebanez a par exemple débuté au rugby à XIII, du côté de Limoux puis de Toulouse Olympique, avant de basculer au XV et de connaître huit sélections en équipe de France.

À l'inverse, Frédéric Michalak, longtemps meilleur réalisateur du XV de France, a lui pris la direction du rugby à XIII australien après sa carrière dans l'Hexagone, en rejoignant le staff des Cronulla Sharks en NRL.

Parmi les joueurs connus ayant fait la bascule figure Sonny Bill Williams, international dans les trois disciplines du rugby (7, 13 et 15).