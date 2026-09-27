À l’occasion de la quatrième journée de Top 14 et à quelques semaines du prochain rassemblement du XV de France, le sélectionneur est publiquement apparu sur l’antenne de Canal+. Ainsi, Fabien Galthié s’est exprimé sur les diverses actualités qui touchent des joueurs du XV de France, sur ce début de saison. Dernière nouvelle en date, les blessures et forfaits plus que probables d’Emmanuel Meafou et Matthieu Jalibert pour la tournée d’automne.

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Meafou et Jalibert à l’infirmerie

Sans langue de bois, Fabien Galthié a évoqué un “très mauvais week-end” lors de la troisième journée du Championnat, par rapport aux forfaits de deux de ses meilleurs éléments. “Avec Matthieu on s'est appelés, puis il y a eu Emmanuel Meafou, le dimanche soir. J'étais en colère, parce que le plaquage (sur le Toulousain) est illégal. Il faut protéger nos joueurs”, indique-t-il devant les caméras de la chaîne cryptée. Ensuite, il souligne la qualité perdue par les Tricolores avec ces indisponibilités : “Ils faisaient partie des cinq meilleurs joueurs de cet été.”

Habituellement laissés au repos durant les fenêtres internationales estivales, Matthieu Jalibert et Emmanuel Meafou se sont envolés avec le XV de France, en juillet. Pour le Bordelo-Béglais, le choix semblait naturel, même si le sélectionneur évoque “une saison à rallonge”, à presque 2 000 minutes avant le Championnat des Nations. Pour cause, l’UBB n’avait pas réussi à se qualifier pour la phase finale de Top 14. Les Girondins avaient eu le temps de souffler, avant l’appel en Bleu. Aligné à l’ouverture, puis à l’arrière, il a été titulaire sur chaque rencontre jouées dans le Pacifique, pour 230 minutes jouées en cumulé.

Pour le Haut-Garonnais, la sélection était moins évidente. Présent avec le Stade Toulousain en finale du Championnat, le colosse a ensuite fait le déplacement. Il a disputé un total de 97 minutes, face à l’Australie et au Japon. Toutefois, originaire d’Australie, le deuxième ligne avait à cœur de venir en Océanie. De plus, son statut avec les Bleus a été quelque peu chamboulé ces derniers mois. S’il affiche un excellent niveau depuis le début de l’année civile, les prestations XXL de Mickaël Guillard ont créé un débat inattendu au sujet du numéro 5.

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Le XV de France vers le Mondial

Après avoir expliqué la manière dont il a vécu le forfait des deux joueurs, Fabien Galthié explique “l’impression de faire une équipe de France des survivants”, par moments. Dans sa prise de parole, le sélectionneur se réfère aux recommandations présentées par la FFR, récemment : “Toutes les quatre semaines, il faut que le joueur soit mis au repos. Sur une semaine, il ne participe ni au match ni aux entraînements. Si les joueurs jouent trop, ils se dégradent. Ainsi, toutes les quatre semaines, on opère une semaine « off ». De mon côté, sur douze matchs, je m'engage à faire jouer les joueurs pas plus de neuf fois. C'est aussi compliqué pour nous. Cet été, on avait seulement un tiers de l'équipe qui a gagné le Tournoi. De fait, Jalibert et Meafou auraient dû être gérés, sur les matchs à venir.”

Cet automne, le XV de France a un programme chargé. À un an de la Coupe du Monde 2027 en Australie, les Bleus font face à trois défis de taille. Le 7 novembre prochain, à Lyon, ils affronteront les Fidji, avant de retourner au Stade de France. Aux abords de la capitale, ils défieront l’Afrique du Sud, le 13 novembre, puis l'Argentine, le 21 novembre. Ensuite, ils joueront un ultime match, sur le dernier week-end de novembre. L’affiche de ce dernier dépendra des résultats précédents du groupe de Fabien Galthié. Dans le meilleur des cas, il jouera une finale, pour tenter de devenir la première sélection titrée de l’histoire du Championnat des Nations.

Par ailleurs, ces échéances sont les derniers grands rendez-vous face aux meilleures nations du Sud, avant le prochain Mondial. Ainsi, le XV de France a bien l’intention d’y performer et d’y faire le plein de confiance, avant la compétition reine. Pour rappel, la Coupe du Monde 2027 se tiendra du 1ᵉʳ octobre au 13 novembre, en Australie. La sélection frappée du coq est présente dans le groupe E, avec un panel d'adversaires assez clément. Son plus gros défi sera contre le Japon, le 9 octobre, avec des rencontres face aux USA, le 2 octobre, et aux Samoa, le 17 octobre, en complément.

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