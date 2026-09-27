À l’occasion de la quatrième journée de Top 14 et à quelques semaines du prochain rassemblement du XV de France, le sélectionneur est publiquement apparu sur l’antenne de Canal+. Ainsi, Fabien Galthié s’est exprimé sur les diverses actualités qui touchent des joueurs du XV de France, sur ce début de saison. Dernière nouvelle en date, les blessures et forfaits plus que probables d’Emmanuel Meafou et Matthieu Jalibert pour la tournée d’automne.9 matchs maximum sur 12 : pourquoi Fabien Galthié pourrait devoir laisser des cadres au repos pendant le Tournoi 2027
Meafou et Jalibert à l’infirmerie
Sans langue de bois, Fabien Galthié a évoqué un “très mauvais week-end” lors de la troisième journée du Championnat, par rapport aux forfaits de deux de ses meilleurs éléments. “Avec Matthieu on s'est appelés, puis il y a eu Emmanuel Meafou, le dimanche soir. J'étais en colère, parce que le plaquage (sur le Toulousain) est illégal. Il faut protéger nos joueurs”, indique-t-il devant les caméras de la chaîne cryptée. Ensuite, il souligne la qualité perdue par les Tricolores avec ces indisponibilités : “Ils faisaient partie des cinq meilleurs joueurs de cet été.”
Habituellement laissés au repos durant les fenêtres internationales estivales, Matthieu Jalibert et Emmanuel Meafou se sont envolés avec le XV de France, en juillet. Pour le Bordelo-Béglais, le choix semblait naturel, même si le sélectionneur évoque “une saison à rallonge”, à presque 2 000 minutes avant le Championnat des Nations. Pour cause, l’UBB n’avait pas réussi à se qualifier pour la phase finale de Top 14. Les Girondins avaient eu le temps de souffler, avant l’appel en Bleu. Aligné à l’ouverture, puis à l’arrière, il a été titulaire sur chaque rencontre jouées dans le Pacifique, pour 230 minutes jouées en cumulé.
Pour le Haut-Garonnais, la sélection était moins évidente. Présent avec le Stade Toulousain en finale du Championnat, le colosse a ensuite fait le déplacement. Il a disputé un total de 97 minutes, face à l’Australie et au Japon. Toutefois, originaire d’Australie, le deuxième ligne avait à cœur de venir en Océanie. De plus, son statut avec les Bleus a été quelque peu chamboulé ces derniers mois. S’il affiche un excellent niveau depuis le début de l’année civile, les prestations XXL de Mickaël Guillard ont créé un débat inattendu au sujet du numéro 5.Opéré du genou, Emmanuel Meafou absent plusieurs mois : quel impact sur son objectif de Coupe du Monde 2027 ?
Le XV de France vers le Mondial
Après avoir expliqué la manière dont il a vécu le forfait des deux joueurs, Fabien Galthié explique “l’impression de faire une équipe de France des survivants”, par moments. Dans sa prise de parole, le sélectionneur se réfère aux recommandations présentées par la FFR, récemment : “Toutes les quatre semaines, il faut que le joueur soit mis au repos. Sur une semaine, il ne participe ni au match ni aux entraînements. Si les joueurs jouent trop, ils se dégradent. Ainsi, toutes les quatre semaines, on opère une semaine « off ». De mon côté, sur douze matchs, je m'engage à faire jouer les joueurs pas plus de neuf fois. C'est aussi compliqué pour nous. Cet été, on avait seulement un tiers de l'équipe qui a gagné le Tournoi. De fait, Jalibert et Meafou auraient dû être gérés, sur les matchs à venir.”
Cet automne, le XV de France a un programme chargé. À un an de la Coupe du Monde 2027 en Australie, les Bleus font face à trois défis de taille. Le 7 novembre prochain, à Lyon, ils affronteront les Fidji, avant de retourner au Stade de France. Aux abords de la capitale, ils défieront l’Afrique du Sud, le 13 novembre, puis l'Argentine, le 21 novembre. Ensuite, ils joueront un ultime match, sur le dernier week-end de novembre. L’affiche de ce dernier dépendra des résultats précédents du groupe de Fabien Galthié. Dans le meilleur des cas, il jouera une finale, pour tenter de devenir la première sélection titrée de l’histoire du Championnat des Nations.
Par ailleurs, ces échéances sont les derniers grands rendez-vous face aux meilleures nations du Sud, avant le prochain Mondial. Ainsi, le XV de France a bien l’intention d’y performer et d’y faire le plein de confiance, avant la compétition reine. Pour rappel, la Coupe du Monde 2027 se tiendra du 1ᵉʳ octobre au 13 novembre, en Australie. La sélection frappée du coq est présente dans le groupe E, avec un panel d'adversaires assez clément. Son plus gros défi sera contre le Japon, le 9 octobre, avec des rencontres face aux USA, le 2 octobre, et aux Samoa, le 17 octobre, en complément.Moins de rucks, davantage de jeu au pied : la recette des Springboks contre les All Blacks ressemble aussi à une force du XV de France
Toujours difficile à comprendre le Galtoche. A qui parle-t-il ? Jallibert se blesse en début de match tout seul il me semble, Méafou sur un placage illégal en toute fin de match. Deux blessures "bêtes" qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'intensité ou le surjeu des joueurs. De plus n'a-t-il pas été le premier à engager des finalistes pour la tournée, sans que les joueurs aient pu souffler un peu. Ce qui a obligé certains joueurs à reprendre juste 3 semaines avant le début de top 14 ... Le rugby est actuellement un sport très "blessurivore". Qu'il commence par s'appliquer des règles de précaution à son prore coaching. Il veut gagner le championnat des nations + la CDM ?
je pense qu'il veut tout gagner, aligner toujours la meilleure équipe dispo et que ça colle avec les 9 rencontres sur 12 grâce aux blessures et suspensions, avec un minimum de mise au repos en edf.
Il compte sur les clubs surtout.
C'est logique, c'est son rôle.
Oui c'est son rôle, bien sûr. Mais on peut aussi trouver ses sorties lunaires (comme souvent d'ailleurs ...)
c'est pratique, ils sont blessés pile quand on avait prévu des les "gérer", comme ça quand ils reprendront le compteur "repos" sera à zéro.
Et ils pourront faire les 9 matchs EDF qui suivent.
Non mais je rêve !
Je ne l'ai pas écouté hier et j'ai bien fait.
Galthié découvre que le rugby entraîne des blessures (oui coco, faut faire entraîneur de l'équipe de France de pétanque si tu veux pouvoir gérer tranquille)
Les clubs doivent mettre leurs pépites Internationales sous cloche en attendant la fin 2027 ?
A choisir, parce que des blessures seront inévitables, il vaut peut-être mieux que Jalibert et Meafou se blessent à l'automne 2026 qu'à l'automne 2027 (l'un n'empêchant pas l'autre évidemment )
Le Stade Toulousain appréciera : Dupont a été indisponible pour son club pendant 10 mois après une blessure au genou dans le Tournoi 2025.
Ben oui ce sont des choses qui arrivent
C'est terrible mais cette intervention de Galthié sent déjà le mec qui se prépare des excuses pour la suite en cas de contre-performance et/ou qui n'est pas serein du tout.
Et qui bien-sûr va dire le contraire dès la semaine prochaine.
On avait mal compris..
Au secours !
je ne l'ai pas compris comme ça.
Il me semble que dans les extraits présents dans l'article, (je n'ai pas écouté l'émission non plus) il ne reproche rien aux clubs mais dit que le plaquage était illégal sur Méafou.
Il dit ensuite que de toutes façons, avec l'accord passé par la FFR avec les clubs, il aurait dû les faire reposer en novembre.
Il dit qu'il va devoir composer " avec les survivants "
Il chouine un peu quand même !
L'accord passé avec les clubs qui dit : pas plus de 9 matchs par international pour la saison en cours ?
Tous ceux qui n'ont pas joué en juillet ne sont pas concernés par cette limitation il me semble ( je me trompe peut-être sur le calendrier et l'intervalle concerné)
Et comment prémunir les joueurs des plaquages, (illégaux ok avec une sanction dissuasive)
ou des faits de jeu purement (voire apparemment) accidentels ?
C'est un sport de contact de combat même,
avec des joueurs de plus en plus lourds et rapides, des chocs plus rudes et des blessures articulaires en hausse.
"Et on n'y peut rien..." comme le chante Jean-Jacques Goldman ( pas au sujet du rugby hein 😜)
ou pas grand chose
je crois que tu oubies un peu facilement la cdm 2006 où dédé le payot avait eu un accident de pastis ne permettant pas à la fameuse triplette des calanques en fifre de se présenter complète...
Oui je l'ai oubliée celle-la mais on a même des accidents plus récents, en cherchant bien 😜
Ouais, Dédé avait bien les boules.