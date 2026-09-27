Du côté de l’Atlantique, au stade Marcel-Deflandre de La Rochelle, le XV de France féminin a réalisé son meilleur match de l’ère François Ratier, ce samedi 26 septembre. Après le manque de repères et de certitudes observé contre la Nouvelle-Zélande (14-28) et l’incroyable chaos observé face à l’Australie (29-26), les Bleues ont fait rêver le public de bout en bout. Pour leur dernière rencontre européenne du WXV 2026, elles se sont imposées sans trembler face au Canada (21-5), nation vice-championne du monde et troisième au classement mondial.

''Du jamais vu'' en ''zone de guerre'' : comment le XV de France Féminin a transformé une situation impossible en victoire face à l’Australie

La nouvelle génération Bleue domine les Canucks

Ce succès est d’autant plus fou qu’il a démontré une maîtrise inattendue du match, des premiers points jusqu’au coup de sifflet final. Après un début de rencontre fermé au tableau des scores, Émilie Boulard est venue récompenser la résilience des Bleues (23ᵉ), avant de s’offrir un doublé (50ᵉ). Les deux essais de l’arrière tricolore ont été complétés par deux transformations réussies de Carla Arbez, demi d'ouverture titulaire de la rencontre. Étrangement, le moment où elles ont été le plus en difficulté a été la période d’infériorité numérique, sur les dix dernières minutes du premier acte. Après le carton jaune de Charity Williams, les Nord-Américaines ont envoyé un maul et Lizzie Gibson en Terre promise (35eme).

Comme pour annoncer une nouvelle ère, les Françaises ont été aussi bien portées par leurs cadres que motivées par la fougue de la jeunesse. Preuve en est, l’Auvergnate Mouna Touré (2 caps) a fêté sa première titularisation en sélection de sa carrière avec une prestation pleine. Bien servie par Lina Queyroi, au soutien d'Elsa Peyras, la débutante Marie Ibanez était aussi proche de s'illustrer. Finalement, c'est Alexandra Chambon (79ᵉ) qui a eu le luxe de planter le troisième et dernier essai tricolore, pour s'offrir une fin de match sans frayeur, mais avec une bonne dose d'euphorie.

Après la rencontre, la jeune Marie Ibanez a loué ce mélange d’expérience et d'insouciance. Dans des propos rapportés par L’Équipe, l’ailière s’est exprimée en ces mots : “Toute l'équipe est très fière de la copie qu'on a rendue aujourd'hui. Notamment parce qu'on était un mélange d'anciennes et de jeunes. Mais c'est vrai que là, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui a grandi en nous, dans le groupe. Notamment sur les moments off, hors rugby. On se rapproche de plus en plus et ça se traduit sur le terrain, donc c'est top.”

Plus de passes ou davantage de chandelles ? Le ballon féminin 3 % plus petit qui divise déjà le rugby mondial

Un succès hors norme

La performance est impressionnante. Pour cause, la France a beau être quatrième au classement World Rugby, et le Canada troisième, les Bleues n’avaient plus gagné contre une nation mieux classée qu’elles depuis presque trois ans. Pour observer un tel résultat, il faut remonter au mois d'octobre 2023, sous les ordres de Gaëlle Mignot et David Ortiz. En Nouvelle-Zélande, elles allaient décrocher un succès de prestige face aux Black Ferns (17-18), là aussi à l’occasion du WXV.

Après la rencontre, l’arrière à l’origine du doublé bienvenu des Bleues s’est confiée sur une rencontre dont l’issue a une saveur bien particulière. “En équipe de France, on travaille pour gagner ce genre de matchs, mais ça nous arrive rarement. On a subi beaucoup d’échecs contre l’Angleterre, par exemple. On a aussi connu beaucoup de revers dernièrement contre ces équipes-là, le Canada, la Nouvelle-Zélande, avec parfois de gros scores. Donc c’est une grande récompense pour le travail qu’on a commencé à mettre en place avec François Ratier cette dernière année”, indiquait Emilie Boulard, d’après Rugbyrama, à la fin de la rencontre.

De plus, les Canadiennes n’étaient absolument pas sur la pente descendante, bien au contraire. Vice-championnes du monde, il y a exactement un an, elles sortaient d’un match nul face aux Anglaises (26-26), la semaine passée, au Sandy Park d’Exeter. Ainsi, elles ont empêché les Red Roses de connaître une quarantième victoire successive. Juste avant, les Canucks ont livré une véritable démonstration, à la mi-septembre, contre l’Écosse (24-64) sur le pré d'Édimbourg. Désormais, le XV de France Féminin se dirige vers une tournée relevée en Nouvelle-Zélande, du 17 au 31 octobre.

France-Angleterre : deux visions opposées du rugby professionnel, entre pouvoir des clubs et contrôle des fédérations