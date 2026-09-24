France-Angleterre : deux visions opposées du rugby professionnel, entre pouvoir des clubs et contrôle des fédérations

Le rugby professionnel vu comme une économie planifiée

Dans le rugby, on connaissait les débats sur le salary cap, les doublons, les calendriers surchargés ou qui a la plus grosse paire... de crampons. Andrew Trimble et Dan McKeown vont beaucoup plus loin. Dans une tribune publiée par The Times, l’ancien international irlandais aux 70 sélections et l’ex-actionnaire de Béziers, aujourd’hui président de London Irish RFC, comparent l’organisation du rugby professionnel à une économie planifiée. Leur idée est simple : les clubs financent les salaires, les académies et une partie du développement des joueurs. Mais ne maîtrisent pas entièrement le calendrier ni la disponibilité de leurs principaux actifs.

Leur exemple anglais est particulièrement parlant. Le Conseil de World Rugby compte actuellement 52 membres issus des fédérations ou associations régionales, sans représentation directe des clubs ou des ligues. En Angleterre, le RFU Council compte pour sa part 62 représentants, tandis que Premier Rugby Limited n'y dispose que d'un représentant. Pour Trimble et McKeown, un propriétaire de Premiership se retrouve ainsi avec « aucune autorité individuelle et une responsabilité illimitée ».

Le propriétaire anglais transformé en « directeur d'usine »

La référence soviétique vient notamment des travaux de l'économiste hongrois János Kornai sur la « contrainte budgétaire molle ». Les auteurs transposent cette logique au rugby : une autorité centrale fixe une partie des règles, répartit les ressources et encadre l'accès au marché. Mais les clubs doivent ensuite vendre des billets, séduire des diffuseurs et équilibrer leurs comptes dans une économie parfaitement concurrentielle. Leur thèse consiste donc à dire que le rugby conserve les contraintes de la planification tout en laissant le risque financier au privé.

Et les noms de Wasps, Worcester ou London Irish donnent forcément du poids au raisonnement outre-Manche. Ces clubs ont disparu du plus haut niveau alors que leurs propriétaires avaient engagé leur propre argent. Dans le même temps, la Premiership dépend d'un accord financier avec la RFU, qui verse 33 millions de livres par saison aux dix clubs dans le cadre du Professional Game Partnership, en échange notamment d'un contrôle accru sur la gestion des internationaux anglais.

Pourquoi le modèle français intrigue autant

C'est ici que la France entre dans l'histoire. Depuis le 1er juillet 2026, la nouvelle convention FFR-LNR confie à la Ligue la gestion du TOP 14, de la PRO D2 et du Supersevens ainsi que l'exploitation de leurs droits commerciaux. Les règles de mise à disposition des internationaux et le calendrier sont également définis en commun jusqu'en 2031. Les clubs français restent évidemment soumis au cadre de World Rugby. Mais fédération et rugby professionnel ont institutionnalisé un partage des responsabilités beaucoup plus lisible.

Il faut néanmoins éviter de transformer le TOP 14 en paradis économique. Trimble et McKeown reconnaissent eux-mêmes que la propriété privée ne garantit pas la rentabilité des clubs français. Ils admettent également que les systèmes centralisés peuvent produire d'excellents résultats sportifs. L'Irlande constituant leur principal contre-exemple, et que les fédérations financent aussi le rugby amateur, la formation ou les arbitres. Leur critique porte donc moins sur l'existence des fédérations que sur la répartition du pouvoir économique.

Un débat qui dépasse largement l'Angleterre

En pleine saison 2026-2027, alors que le rugby européen regarde déjà vers la Coupe du monde australienne de 2027, la question touche directement au produit proposé chaque week-end. Qui décide du calendrier ? Qui paie les joueurs ? Qui supporte une saison déficitaire ? Et qui profite de la croissance lorsque les tribunes et les droits TV progressent ? La France n'a certainement pas résolu toutes ces équations. Mais vue d'Angleterre, sa convention entre Fédération, Ligue et clubs ressemble déjà à quelque chose d'assez exotique : des gens condamnés à travailler ensemble qui ont écrit les règles avant de se disputer dessus.