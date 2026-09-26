« À 100 %, ils sont injouables » : le plan de Montpellier pour empêcher Toulouse de déployer son rugby à Ernest-Wallon

Trois mois après une finale toujours douloureuse, Montpellier retrouve le Stade Toulousain dimanche à Ernest-Wallon. Joan Caudullo n’a pas revu les 80 minutes de la défaite. Mais suffisamment de séquences pour préparer son équipe. Et le manager du MHR ne cache pas l’ampleur du défi qui attend ses ouailles : lorsque Toulouse atteint son meilleur niveau, il considère les Rouge et Noir comme « injouables ».

Une finale encore difficile à revoir

« Je n'ai pas regardé la finale de la première à la 80e, parce que ça fait mal. » Via Le Figaro, le technicien ne cherche pas à masquer la trace laissée par cette défaite. Il a néanmoins replongé dans certaines séquences pour identifier ce que Montpellier pouvait mieux faire. Son staff a préparé le déplacement autour « de leurs points forts et leurs peu de points faibles », avec l’idée de corriger les secteurs qui avaient fait basculer la finale.

« À 100 %, ils sont injouables »

La démonstration face à Bordeaux-Bègles, battu 48-12 deux semaines plus tôt, reste évidemment dans les esprits. Pour Caudullo, ce Toulouse-là représente presque le plafond du rugby de clubs. « Toulouse, quand ils sont à 100 %, au regard de ce qu'ils sont capables de faire individuellement et collectivement, ils sont injouables. C'est la meilleure équipe en France. »

Le manager montpelliérain va même plus loin en plaçant Toulouse parmi « les meilleures équipes d'Europe, voire du monde », malgré deux campagnes européennes sans titre. Mais son discours n’est pas fataliste. Caudullo fixe plutôt une condition très claire : empêcher le champion de France d’atteindre cette pleine puissance. « S'ils ne sont qu'à 80 %, il faut qu'on saisisse l'opportunité. Mais contre Bordeaux, il y a deux semaines, ils étaient à 100 %. »

Ce fameux 20 % d’écart se joue notamment au sol. Toulouse aime accélérer après les turnovers, maintenir un temps de jeu effectif élevé et profiter d’une défense qui n’a pas le temps de se restructurer. Lorsque les sorties de ruck sont propres et rapides, Antoine Dupont et les trois-quarts disposent de quelques secondes supplémentaires pour choisir où frapper. À ce niveau, quelques secondes ressemblent à une éternité.

La guerre des rucks au cœur du plan montpelliérain

Caudullo cible donc précisément le secteur dans lequel Montpellier avait souffert en finale. « Toulouse est une équipe qui a un temps de jeu effectif assez important et aime bien jouer sur les turnovers. » Le technicien rappelle aussi que les Rouge et Noir peuvent être ralentis lorsque leurs adversaires gagnent les collisions et la bataille du sol. Il cite notamment les difficultés rencontrées face à Bordeaux en Coupe d’Europe.

Pour Montpellier, le plan passe donc par une présence beaucoup plus forte autour des zones de plaquage. Gagner la collision, protéger immédiatement son porteur et obliger Toulouse à multiplier les nettoyages permettrait de casser cette succession de ballons rapides dont les Toulousains raffolent. En finale, le MHR n’avait pas suffisamment contrôlé ce secteur. Et Caudullo l’admet sans détour : « On a été en difficulté dans ce secteur-là. C'est des choses qu'il faut arriver à traiter. »

Dimanche, Montpellier ne cherchera donc pas à battre Toulouse sur son propre terrain de jeu. Le défi sera plutôt de l’empêcher d’y entrer. Parce que si le curseur rouge et noir monte effectivement jusqu’à 100 %, Caudullo sait déjà ce qui risque de suivre.