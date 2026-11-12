RUGBY. Les femmes sont-elles plus exposées aux commotions que les hommes ? Ce que révèlent 10 591 cas étudiés

Les joueuses de rugby sont-elles davantage exposées aux commotions cérébrales que leurs homologues masculins ? La réponse est moins évidente qu'il n'y paraît. Dans un communiqué, World Rugby rappelle que les données disponibles ne montrent pas de risque globalement supérieur chez les femmes. L'instance consacrera un webinaire gratuit à ce sujet le 3 décembre, pour mieux comprendre les différences entre joueuses et joueurs.

Plus de 10 000 commotions passées au crible

Cette prudence est confortée par une vaste méta-analyse publiée en juin 2026 dans le British Journal of Sports Medicine. En regroupant 98 études, les chercheurs ont analysé 10 591 commotions sur plus de 3,27 millions d'heures de pratique. Résultat : aucune différence statistiquement significative entre hommes et femmes dans l'incidence globale, que ce soit à XV, à 7 ou à XIII.

Mais un élément interpelle. Les analyses complémentaires font apparaître une incidence plus élevée chez les joueuses de moins de 18 ans que chez les garçons du même âge. Un signal qui mérite d'être approfondi, sans en tirer de conclusion générale sur l'ensemble du rugby féminin. D'autant que World Rugby souligne également des différences possibles dans les symptômes ressentis.

Deux fois plus de commotions... grâce au dépistage ?

Autre enseignement intéressant : la façon de détecter les blessures influence considérablement les statistiques. Dans les études de rugby à XV et à 7 utilisant un protocole HIA, les chercheurs relèvent 15,35 commotions pour 1 000 heures, contre 7,72 dans celles sans ce dispositif. Un écart qui invite à regarder les méthodes avant de comparer les chiffres.

Car un protocole structuré permet d'identifier davantage de cas potentiellement passés inaperçus. Une augmentation des commotions recensées ne signifie donc pas automatiquement que les joueurs subissent davantage de blessures. L'étude relève également un écart considérable entre matchs et entraînements : 10,98 contre 0,34 commotion pour 1 000 heures d'exposition dans le rugby à XV.

Mieux protéger les joueuses, sans tirer de conclusions hâtives

Déjà en 2022, une revue scientifique consacrée au rugby féminin soulignait les limites des données disponibles. Elle reposait sur 16 études et mettait notamment en évidence des différences entre rugby à XV, à 7 et à XIII. Comparer des populations évoluant à des niveaux différents, avec des méthodes de surveillance variables, reste délicat.

Pour les clubs, les éducateurs et les parents, l'enjeu est donc de mieux identifier les commotions et leurs conséquences, particulièrement chez les jeunes. L'absence de différence statistique globale ne signifie pas que tous les risques sont identiques. Et sur un sujet aussi sensible que la santé des joueurs, la précision des données compte autant que leur quantité.