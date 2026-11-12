XV de France. Grégory Alldritt, 58 sélections, doit reconquérir une place qui lui semblait acquise

Il y a un an, Grégory Alldritt portait encore le brassard du XV de France face à l'Australie. Le Rochelais retrouvera une place de titulaire vendredi 13 novembre contre l'Afrique du Sud, au Stade de France, après douze mois passés à regarder les Bleus de loin. Les blessures en troisième ligne et un Mickaël Guillard dans la cage, lui ouvrent ce que Fabien Galthié appelle une « opportunité incroyable ».

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Un an loin des Bleus, entre choix et blessure

Le contraste est saisissant pour un joueur qui a presque toujours débuté les matchs du Tournoi des 6 Nations entre 2020 et 2024. Pour rappe, il avait manqué tout le Tournoi 2026, écarté pour des performances jugées insuffisantes. Une blessure au mollet l'avait ensuite privé des matchs de juillet.

Les interrogations remontent à l'été 2025, quand Alldritt n'est finalement pas parti en tournée en Nouvelle-Zélande. Rugbyrama évoquait alors une décision concertée pour lui accorder du repos. Mais d'autres sources ont ensuite parlé d'un renoncement tardif qui aurait déplu au staff. Écarté de la feuille de match contre les Springboks en novembre 2025, il avait pourtant retrouvé le brassard dès la rencontre suivante, contre les Fidji.

Entre-temps, Guillard, Lenni Nouchi et Marko Gazzotti ont pris de la place. Sa spécialisation au poste de numéro 8 le dessert aussi, dans un groupe où la polyvalence des avants compte de plus en plus. Vendredi, François Cros, titulaire au centre de la troisième ligne samedi dernier, sera d'ailleurs replacé sur le côté.

1 900 minutes par saison

Galthié ne conteste ni son investissement ni son apport, mais il attend un joueur plus efficace dans ses courses et ses prises de balle. Le sélectionneur pointe surtout l'usure : « Il a cumulé tellement de feuilles de match, tellement, que c'est dur pour lui d'enchaîner. » Sur les cinq dernières saisons, Alldritt a disputé en moyenne 1 900 minutes par exercice.

Le staff en tire une réflexion sur les cadres les plus sollicités, à qui aucune place n'est garantie au seul nom de l'expérience. « On a remarqué que dans notre écosystème, le vieillissement s'accélérait à partir de 27 à 28 ans », disait Galthié en septembre. À 29 ans et 58 sélections, le Rochelais reste pourtant à ses yeux un joueur capable de « jouer encore un meilleur rugby ».

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Mais attention, ses premières sorties avec La Rochelle n'ont pas effacé toutes les réserves, avec des erreurs inhabituelles. L'intéressé, lui, n'a jamais présenté son éloignement comme une raison de tourner la page, comme il l'expliquait en octobre à L'Équipe.

« La retraite internationale, pour moi, c'est un non-sens. Si je ne joue plus en équipe de France, c'est que je n'aurai plus le niveau pour y être. » (Grégory Alldritt, numéro 8 de La Rochelle)

Une voix qui pèse toujours

Dans le groupe, son statut n'a pas bougé. William Servat le décrit comme « quelqu'un qui compte dans le groupe, qui a une voix qui compte ». François Cros assure que son engagement et son leadership sont intacts, et que le Rochelais a mené certains secteurs à l'entraînement cette semaine.

« Lorsqu'il prend la parole, il est écouté, il est suivi, il a du charisme. C'est un homme merveilleux, un exemple de don de soi, de don pour l'équipe. » (Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France)

Après en avoir discuté avec lui, Galthié l'assure : « il est prêt ». Face aux Springboks, à Alldritt de transformer ces mots en arguments sur le pré.