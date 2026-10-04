Pour faire oublier la désillusion vécue à Pau (défaite 39-17), les Maritimes ont rassuré leur public avec une victoire contre l'ASM Clermont Auvergne (38-13), ce samedi 3 octobre, pour venir confirmer leur bon début de saison. Interrogé par Sud Ouest après la victoire des Rochelais samedi, Grégory Alldritt a été questionné sur l’équipe de France. La question partait d’une confidence de Rémi Talès, qui disait jeudi sentir chez lui l’envie de jouer pour les Bleus. Le numéro 8 reconnaît avoir du retard avec le XV de France. Sa réponse tient en une idée : avancer sans brûler les étapes.

« Je sais que ça me ramènera en équipe de France, mais je ne veux pas non plus sauter les étapes, me prendre la tête et ne pas dormir pour le XV de France. » — Grégory Alldritt, capitaine du Stade Rochelais

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Dominer d’abord avec La Rochelle

Alldritt dit préférer se concentrer sur le retour de La Rochelle à un statut de cador d'un Top 14 toujours plus serré et disputé. Après des saisons compliquées post-Mondial 2023, il veut aussi être dominant à titre personnel. Avec les bons efforts, il est convaincu que cette voie le ramènera chez les Bleus. Logiquement, cette hiérarchie place le collectif rochelais avant toute échéance internationale, mais non sans une arrière-pensée tricolore.

Ensuite, le journal régional le questionnait sur une éventuelle pression. Il y répond en parlant d’abord de son club, sans échéance n’est fixée dans ses réponses. Il verra ce qui se passe semaine après semaine sur les prés foulés par les troupes d'O'Gara et rappelle : « Un an, c’est très très long ». Un calendrier à rallonge qui mène, pour rappel, à la Coupe du monde 2027 en Australie et à la trentaine pour le natif de Toulouse, qui n'a pas dit son dernier mot au sujet du XV de France.

Une soirée de montée en puissance

Ces propos suivent une victoire 38-13 contre Clermont, acquise sur un score de six essais à un. La première période a été fébrile, selon le troisième ligne centre, notamment en touche et en mêlée. « Dans leurs 30 mètres, on n’a pas pu exploiter une seule mêlée ou une seule touche. Sur la seule touche qu’on exploite, ou quasiment, on arrive à marquer un essai. Il faut qu’on arrive à être plus précis là-dessus », indique-t-il au sujet de la rencontre.

Néanmoins, la réaction souhaitée s'est observée, le groupe rochelais n’étant pas fier des résultats lors des deux derniers matchs. Remplacé en cours de partie, le numéro 8 a disputé quatre des cinq rencontres de ce début de saison de Top 14 2026-2027. Actuellement sixièmes du championnat, les Maritimes ont connu un début de saison plutôt convaincant, mais ponctué d'accrocs incompréhensibles par moment. La victoire obtenue à Toulon (20-21) a terriblement dénoté avec le revers à Marcel-Deflandre

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Du Jaune et Noir aux Bleus

Le club de Grégory Alldritt cherche à gommer ses défauts, qui font complètement dérailler la machine jaune et noir par moment. Après une saison conclue comme barragiste à la phase finale, il souhaite s'affirmer pour retrouver son standing du début de la décennie. Le troisième ligne centre profiterait de cet élan. Avec le Stade Rochelais, l'ancien Auscitain s'est offert un palmarès remarquable, à travers une évolution éclair, suite à deux saisons en Fédérale 1. Ainsi, il a remporté la Champions Cup en 2022 et en 2023. Il avait aussi disputé la finale européenne de 2021, perdue, et celle de la Challenge Cup en 2019. Finaliste du Top 14 en 2021 et 2023, il a été élu joueur de l’année par l’EPCR en 2023.

En équipe de France, Alldritt compte 58 sélections, dont la première en 2019. Il est entré en jeu lors d’une défaite 24-19 contre le pays de Galles dans le Tournoi des VI Nations, alors que Jacques Brunel était encore sélectionneur du XV de France. Après des années avec le 8 dans le dos, il a porté le brassard lors du Tournoi 2024, en l'absence d'Antoine Dupont. En six ans, il a gagné deux Tournois, celui de 2022, avec un Grand Chelem, puis en 2025. Sa dernière apparition sous la tunique frappée du coq date de novembre 2025, lors d'une victoire contre l’Australie (48-33). Un an après, un retour est-il prévu ?