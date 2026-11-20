Il y a des histoires plus dures à raconter que d’autres, et celle du XV de France, aussi immense soit-elle, en fait partie. Lorsqu’on a demandé à ces deux acolytes d’écrire un livre pour les 120 ans de la sélection de rugby à XV française, le pari semblait vertigineux.

Et pour cause : 120 ans d’histoire entrecoupés de conflits politiques majeurs, dans un sport en perpétuelle évolution qui n’a connu que très récemment le professionnalisme, forcément, l’exercice relevait presque de l’impossible.

Pourtant, en collaboration avec la maison d’édition Amphora, Guilhem Herbert et Jordy Demory sont parvenus, il y a quelques semaines, à remporter ce pari ô combien haletant.

À l’heure où les Dupont, Ntamack et Ollivon écrivent l’histoire, Guilhem et Jordy racontent celle de ceux sans qui le XV de France n’aurait pas été ce qu’il est aujourd’hui.

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Jordi Demory est du genre loquace, non pas parce qu’il a un ego surdimensionné et qu’il souhaite vendre son livre (achetez-le), mais surtout parce qu’il est passionné.

Ce livre, coécrit avec son ami Guilhem Herbert, est le fruit de plusieurs mois de travail. Pendant tout ce temps, ces deux mordus de rugby ont cherché, débattu et documenté pour sélectionner les matchs les plus marquants de l’histoire de l’équipe de France.

Au moment où il répond au micro du Rugbynistère, le XV de France vient de battre les Springboks au Stade de France, porté par un Antoine Dupont des grands soirs.

Journaliste de métier, il se trouve en tribune de presse pour assister à ce qui s’apparente à l’un des exploits de l’année. C’est en tout cas ainsi qu’il décrit les scènes perçues ce jour-là.

De quoi le pousser à s’interroger sur la portée de ce match, et sur la place qu’il pourrait occuper dans le livre.

"Je l’aurais mis dans le bouquin si on avait eu la place ! Guilhem (Herbert) n’est pas forcément d’accord avec moi là-dessus. Moi, j’étais au Stade de France, lui devant sa télévision. Le match en soi n’est pas le plus magnifique, par contre ce qu’il y a autour… Le public était en délire, en tribune j’hallucinais. C’est vraiment une sorte d’exutoire par rapport au quart de finale de 2023. À la fin, quand on voit Lucu prendre le temps de savourer, tous les joueurs se congratuler, ça dit l’importance que cela avait finalement. Au-delà du dénouement, on se fait raser tout le match, et on arrive à gagner avec trois ou quatre actions d’éclat. Alors qu’à mon avis, ce match, tu le joues dix fois, neuf fois tu dois le perdre."

Jordi Demory pour le Rugbynsitère

"Après, il y a la vidéo qui est sortie sur la remise de maillot de Fabien Galtier. Et pour le coup, je trouve que le discours était vraiment bien. « Tout le monde nous donne perdants, avec les blessés, vous allez leur prouver que vous allez vous y fier, et que vous méritez de gagner. » En gros, c’est le résumé. Et au final, les types sortent quand même un match monstrueux d’envie et d’abnégation."

Jordi Demory pour le Rugbynsitère

Le dénominateur commun : seul contre tous

Si ce doute s’est installé dans sa tête, c’est tout simplement parce que le scénario qui entoure le match relève un peu de l’irréel, une caractéristique que l’on retrouve dans les 50 affiches qu’il a choisi de traiter dans son livre.

Et pour cause : avant la rencontre, le XV de France, miné par les nombreuses absences de ses cadres, notamment Ntamack, Flament, Meafou ou encore Jalibert, était donné perdant à 3 contre 1 selon les pronostiqueurs.

Une donnée qui a nourri la presse sportive pendant plusieurs jours et qui rend ce succès encore plus savoureux face aux doubles champions du monde, que les Bleus n’avaient plus battus depuis près de quatre ans tout pile.

"Ce que je te disais juste avant, je pense que c’est vraiment ce côté un peu seul contre tous, où tout le monde les donnait perdants. Et au final, les types vont se le chercher, je ne vais pas dire avec une équipe B, mais avec une équipe A bis. Je pense qu’ils ont eu le cœur, le courage. Et ça se retrouve dans d’autres matchs qui sont dans le livre. Je pense vraiment que ce côté seul contre tous, un peu dos au mur, ça arrive souvent avec l’équipe de France. Si tu avais fait un sondage avant le match la semaine dernière, je pense que 30 à 40 % de personnes aurait donné la France vainqueur. En fait, cette sélection, elle est surprenante, dans certains matchs présents dans le bouquin, tu retrouves un peu ces points communs."

Jordi Demory pour le Rugbynistère

128 pages pour comprendre le fameux "French Flair"

Malgré ses 120 ans d’histoire, un élément traverse toutes les générations de cette équipe : son ADN. Un mot qui revient souvent dans le rugby actuel, comme un retour aux sources amorcé il y a peu, et qui semble porter ses fruits.

Cet ADN, c’est le fameux "French Flair", il naît dans la période de l’après-guerre, mais ses plus grands représentants ne l’incarneront que plus tard.

Émile Ntamack, Philippe Sella ou Philippe Saint-André en sont notamment les derniers vrais porte-drapeaux. Aujourd’hui, dans un rugby plus tactique, il est difficile de retrouver la racine de ce mot, employé pourtant à tout bout de champ pour qualifier une belle passe sautée ou une chistera bien sentie.

En fait, ce qu’on a observé en faisant un travail d’archives pour le livre, c’est que le french flair se caractérise par ce côté imprévisible, ce côté félin, ce côté génie, parfois sorti du chapeau. Sur la période d’après-guerre, ça ressort dans pas mal de coupures de presse, dans les journaux qui relatent les matchs de l’époque. Il y avait parfois un joueur qui sortait du lot, qui traversait le terrain, qui marquait trois essais dans le même match. Pour moi, cette expression a parfois été dénaturée, utilisée alors que ça n’avait pas lieu d’être, mais ça, c’est un autre débat. C’est en tout cas un dénominateur marquant de cette équipe de France, qui a traversé les générations, mais qui est beaucoup plus marqué par la génération Blanco, Sella, Privat, Saint-André, celle qui l’a incarné au mieux.

Jordi Demory pour le Rugbynistère