Face aux Springboks, les Irlandais auront fort à faire, et pour cause : empreints de nombreuses absences, les joueurs d’Andy Farrell devront affronter une bête blessée.

Défaits en France la semaine dernière, les doubles champions du monde en titre auront à cœur de venger cette défaite et de retrouver la première place de l’hémisphère Sud dans ce Nations Championship 2026, pour, qui sait, affronter les Bleus lors du week-end de finale.

Avant cela, il faudra se défaire de l’Irlande et de son capitaine Dan Sheehan, habituel talonneur repositionné numéro 8.

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Deuxième titularisation de sa carrière au poste de numéro 8

Dan Sheehan, c’est plus de 130 feuilles de match professionnelles disputées avec le numéro 2 dans le dos, à 28 ans. Le talonneur du Leinster et de la sélection irlandaise fait assurément partie des meilleurs à ce poste à l’échelle mondiale.

Néanmoins, c’est au centre de la troisième ligne qu’il devra affronter les doubles champions du monde en titre, une position qu’il a déjà eu l’occasion d’expérimenter en club.

En effet, il y a quelques semaines, face au Munster, l’homme aux 42 capes a déjà officié au poste de numéro 8. Un choix qui n’a rien d’absurde, d’abord au regard de sa suractivité sur les prés, mais aussi de son gabarit (1,91 m et 110 kg).

De plus, cela apportera une vraie plus-value au pack irlandais, notamment en mêlée, lui qui connaît parfaitement les timings de poussée. Cela permet donc à Ronan Kelleher d’être titularisé au milieu de la première ligne.

Pour autant, ce choix s’apparente plus à une obligation : l’Irlande est amputée notamment de Caelan Doris, habituel numéro 8 de la sélection.

Dan Sheehan named at number eight for Ireland against the Springboks. Rónan Kelleher continues at hooker. Hugo Keenan, Joe McCarthy, Robbie Henshaw back into the starting XV. Sam Illo fit to take bench spot. https://t.co/0vttjLRPRQ — Murray Kinsella (@Murray_Kinsella) November 19, 2026

Un choix renforcé par les chiffres

En 456 minutes disputées en Champions Cup lors de la saison 2025-2026, Dan Sheehan a confirmé qu’il était un talonneur bien plus offensif que la moyenne à son poste. Il a inscrit 3 essais et délivré 3 passes décisives.

Avec 44 ballons portés pour 232 mètres parcourus, il a aussi réalisé 6 franchissements et battu 8 défenseurs, tout en gagnant 50 mètres après contact.

Son impact ne s’arrête pas là, puisqu’il a aussi tenu son rang en défense, avec 47 plaquages tentés pour 37 réussis, et arraché un ballon sur turnover.

Enfin, sa discipline est restée exemplaire, avec une seule pénalité concédée et aucun carton. Des chiffres qui montrent qu’on est loin du simple talonneur de touche et de mêlée, et qui expliquent aussi pourquoi son repositionnement en troisième ligne centre n’a rien d’absurde.