Un mauvais choc à l'échauffement pourrait désormais bouleverser une feuille de match. Réuni à Dublin jeudi 19 novembre, le Conseil de World Rugby a approuvé l'extension du protocole HIA aux suspicions de commotion cérébrale survenues avant le coup d'envoi. Une modification qui entre en vigueur immédiatement, après une expérimentation jugée concluante en Super Rugby Pacific.

Cette décision, annoncée dans un communiqué de World Rugby, permet d'intégrer officiellement ces incidents au dispositif médical du jour de match. Et avec une conséquence très concrète : la possibilité de remplacer sur le banc un joueur écarté après son évaluation.

Un HIA avant même d'avoir joué une minute

Imaginons un joueur victime d'un choc à la tête pendant les derniers exercices d'opposition. Le personnel médical peut désormais l'évaluer dans le cadre du HIA, comme lors d'une rencontre. Le contrôle HIA1 comprend notamment des tests de mémoire, d'équilibre et une recherche de symptômes. Si une commotion est suspectée à l'issue de l'évaluation, le joueur doit être écarté.

Attention toutefois à une nuance importante. Un HIA1 normal ne permet pas d'exclure définitivement une commotion, puisque le protocole prévoit également des évaluations ultérieures. Quant aux 12 minutes réglementaires souvent évoquées, elles concernent le remplacement temporaire d'un joueur pendant une rencontre. Les modalités de cette nouvelle disposition portent précisément sur la période précédant le match.

En Super Rugby, Ben Donaldson en a déjà fait l'expérience

Le cas de Ben Donaldson illustre parfaitement la situation. En février 2026, lors d'une rencontre entre la Western Force et Moana Pasifika, le protège-dents connecté de l'ouvreur australien avait déclenché une alerte pendant l'échauffement. Contraint de passer un HIA, l'international avait manqué le coup d'envoi. Max Burey avait alors débuté à sa place, avant que Donaldson ne puisse entrer en jeu après avoir satisfait aux examens médicaux, comme le rapportait Rugby Australia.

Une nouvelle donnée dans la gestion du banc

Pour les entraîneurs, cette évolution introduit une souplesse bienvenue. Si un remplaçant échoue à son HIA1 pendant l'échauffement, son équipe peut désormais pourvoir sa place sur le banc, conformément à la décision de World Rugby. Les modalités administratives précises d'une modification de la feuille de match restent néanmoins à clarifier selon les compétitions.

L'enjeu est notamment intéressant pour les formations qui privilégient un banc à six avants et deux trois-quarts. Perdre un polyvalent avant le coup d'envoi pourrait sérieusement compliquer la gestion des rotations. Avec cette modification, World Rugby entend éviter qu'une suspicion de commotion à l'échauffement ne laisse une équipe diminuée pour le reste de la rencontre.