Né dans le Finistère et originaire de Plougastel-Daoulas, Timothé Mézou a commencé le rugby à Landerneau avant de rejoindre le centre de formation du RCV à 17 ans.

Il a d’abord gravi les échelons chez les Espoirs, dont il est devenu capitaine, puis s’est progressivement imposé dans le groupe professionnel.

Double champion de Pro D2 avec le RCV, il est aujourd’hui une valeur sûre du secteur de la deuxième ligne.

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Un pur produit de la formation vannetaise

Pour le club, cette signature dépasse le simple cadre sportif. Le RCV voit en lui le symbole du travail de formation mené depuis de nombreuses années, à Vannes comme dans l’ensemble des clubs bretons. À 24 ans, il compte déjà 58 matchs sous les couleurs vannetaises, et le club souligne son attachement à son histoire, à sa culture et à son identité.

Mézou n’est pas un nouveau venu au plus haut niveau : il faisait déjà partie de l’effectif professionnel lors de l’expérience précédente du club en Top 14, il y a trois saisons. Il est par ailleurs le frère de Corentin Mézou, deuxième ligne du RC Toulon.

Cette prolongation intervient peu après celle d’Eric Marks, autre taulier de la cage vannetaise. En quelques semaines, le RCV a donc sécurisé deux de ses cadres du secteur.

✍️ 𝐓𝐢𝐦𝐨𝐭𝐡𝐞́ 𝐌𝐞́𝐳𝐨𝐮 prolonge jusqu’en 𝟐𝟎𝟑𝟎 ! Notre jeune deuxième ligne Timothé Mézou, formé au club, prolonge son aventure avec le RC Vannes pour trois saisons supplémentaires 👊 Notre communiqué 🔗 https://t.co/DztjIO2UvY #FiertéBretonne https://t.co/G2qLSdLaXS — Rugby Club Vannes (@RugbyClubVannes) November 19, 2026

Ses statistiques cette saison

En 282 minutes disputées en Top 14, Timothé Mézou a surtout mis en avant son volume de travail. En défense, il a tenté 56 plaquages pour 47 réussis, dont 2 dominants, soit environ 0,17 plaquage réussi par minute.

En l’attaque, il a porté le ballon à 20 reprises et battu un défenseur. En touche, il s’est montré irréprochable : 5 ballons captés, 5 touches gagnées, aucune perdue.

Enfin, sa discipline est exemplaire, avec une seule pénalité concédée et aucun carton.