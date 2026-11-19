À vrai dire, on ne sait pas si le staff de Fabien Galthié a prévu d'aller récupérer quelques ballons perchés sur le toit du Stade de France, samedi. Certes, Juan Martín Hernández ne joue plus pour les Pumas depuis belle lurette, mais la légende raconte que certaines de ses chandelles du match d'ouverture du Mondial 2007, dans l'enceinte dionysienne, ne seraient toujours pas retombées...

Pour cette raison ou pas, le XV de France a en tout cas choisi de démarrer la rencontre face aux mangeurs d'asado avec une troisième ligne inédite, et particulièrement volante. Tour de contrôle des Bleus depuis le début de novembre, Florian Verhaeghe règne dans les airs. Mais cette fois, le gratte-ciel montpelliérain devrait être sacrément bien épaulé.

1m98 de moyenne du 4 au 8

Avec les titularisations de Charles Ollivon (1m99) et d'Esteban Capilla (1m98), Galthié dispose de deux nouvelles tours de guet en troisième ligne. Sans oublier Anthony Jelonch (1m93), qui n'est pas un peintre non plus dans l'alignement.

Une artillerie de choix face à une touche argentine particulièrement efficace, qui avait capté 19 de ses 20 lancers face à l'Italie. De quoi envisager quelques contres intéressants pour gêner l'alignement des Pumas, samedi soir.

XV de France. 'Un trottoir à l'accent du Sud-Ouest' : Florian Verhaeghe a-t-il changé de dimension face aux Boks ?

Mais cette densité aérienne doit aussi permettre aux Bleus de varier leurs munitions. Car Verhaeghe a beau survoler les débats, sa connexion avec son talonneur finira bien par être contrariée si la touche française devient trop prévisible.

"Pour des raisons évidentes, je ne peux pas vous dévoiler tous les aspects stratégiques qu'on a mis en place pour affronter l'Argentine", martelait Fabien Galthié ce jeudi matin en conférence de presse.

Outre le but, qui devrait revenir à Kalvin Gourgues, on s'attend bien à quelques animations en conquête, Fabien...