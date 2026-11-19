Plus de trois ans après la chute de Worcester, des Wasps et des London Irish, le championnat anglais rouvre ses portes, mais d'abord aux carnets de chèques. Selon RugbyPass, Simon Massie-Taylor, directeur général de la PREM, et Charlotte Samuelson, directrice des opérations, rencontrent cette semaine des investisseurs américains à New York. Et la ligue précise, dans son communiqué du 18 novembre, qu'aucune offre formelle ni aucun engagement financier ne sont exigés à ce premier stade.

Un championnat à dix depuis 2023

Ce format resserré est né d'une saison noire. Worcester a été suspendu et placé en administration le 26 septembre 2022, puis les Wasps ont suivi le 17 octobre. Les deux clubs étaient plombés par des dettes et des impayés au fisc britannique. Les London Irish, pourtant cinquièmes du championnat 2022-2023, ont été suspendus à leur tour en juin 2023, faute de garanties financières pour la saison suivante.

Depuis, la ligue a changé de modèle. Le championnat fonctionne désormais comme un système de franchises protégé de la relégation, censé rassurer les capitaux. L'Américain Bill Foley a racheté Exeter en juin 2026 via sa société Black Knight Rugby. Red Bull entame sa deuxième saison à la tête de Newcastle, tandis que Sir James Dyson copossède Bath avec Bruce Craig.

Jusqu'au 1er février pour se déclarer

Le calendrier est fixé. Clubs, investisseurs et représentants ont jusqu'au 1er février 2027 pour se manifester, lors d'une phase baptisée Request for Information, avant un appel d'offres prévu la même année. L'objectif est de passer de dix à 12 clubs pour la saison 2029-2030, à condition que les nouveaux venus soient prêts.

Les candidats pourront s'appuyer sur le Club Office, qui les aidera à bâtir leur plan d'affaires et à trouver des financements. Cette structure réunit la PREM, le Championship, la Premiership Women's Rugby et la fédération anglaise. Pour Simon Massie-Taylor, le moment est bien choisi, puisque la PREM dispute sa 30e saison. « La PREM est en position de force pour grandir, alors que nous cherchons à écrire un nouveau chapitre avec de nouveaux clubs et de nouvelles histoires », a-t-il déclaré.

« L'élargissement est une occasion unique d'accueillir de nouveaux publics et de nouveaux clubs, et nous voulons entendre tous ceux qui partagent notre ambition de faire de la Gallagher PREM le meilleur championnat du monde. » (Simon Massie-Taylor, directeur général de la PREM)

London Irish et Worcester en embuscade

Reste la question qui intéresse les supporters : qui pour occuper ces places ? RugbyPass cite d'abord les London Irish, anciens finalistes du championnat. Il y a un mois, la société Gamechanger Investments Limited a racheté le nom, la marque et la propriété intellectuelle du club, et paraît décidée à le relancer.

Worcester, de son côté, a remporté le Championship dès sa première saison après sa renaissance. Les Warriors devraient eux aussi étudier sérieusement une candidature, estime le média. Mais attention, le communiqué de la ligue n'attribue aucune place à ces noms historiques.

Pour leurs supporters, le chemin reste long. Il faudra convaincre avec un projet et des financements, déposer une offre, être retenu, puis se montrer prêt à temps, condition posée noir sur blanc par la ligue. Avant de retrouver l'élite sur le pré, la première bataille se jouera dans les bureaux.