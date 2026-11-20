Pendant plusieurs mois, le troisième ligne de 30 ans a pourtant été courtisé par le Castres Olympique. Le CO, qu’il avait quitté en 2021 après sept saisons, et avec lequel il avait soulevé le Brennus en 2018, a bien tenté de le faire revenir.

Les discussions ont eu lieu, mais le Gersois d’origine a finalement tranché en faveur de la continuité et choisi de poursuivre sa carrière au bord de la Garonne.

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Un palmarès riche, malgré les blessures

Jelonch devient ainsi le troisième joueur officiellement prolongé par le club, après Emmanuel Meafou et Clément Vergé. Il continuera par ailleurs à évoluer aux côtés d’Antoine Dupont, son meilleur ami.

Depuis son arrivée dans la Ville rose, l’international français a déjà glané quatre titres de champion de France et une Champions Cup.

Son bilan aurait pu être plus fourni encore : freiné par de lourdes blessures, il n’a disputé qu’une seule des cinq finales que Toulouse a jouées durant cette période.

L’aventure continue ❤️🖤 Anthony Jelonch prolonge au Stade Toulousain jusqu’en 2️⃣0️⃣3️⃣0️⃣ ! 🔥 https://t.co/kPRSUHFOZc — Stade Toulousain (@StadeToulousain) November 19, 2026

Un retour progressif après l’épaule

Gravement touché à l’épaule en avril dernier, lors du quart de finale de Champions Cup face à l’UBB, Jelonch est revenu à la compétition le 18 octobre contre Exeter.

Il a ensuite pris part à deux rencontres de championnat, soit trois matchs disputés cette saison. Rappelé en équipe de France, il sera titulaire samedi soir au Stade de France face à l’Argentine.

Voici l’effectif actuel du Stade Toulousain à ce poste pour la saison prochaine. Un point commun réunit tous ces joueurs : ils sont tous internationaux, que ce soit avec l’équipe A ou avec les U20.