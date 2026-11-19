Il y a des adversaires qui ont le chic pour vous gâcher la soirée. Et si les Bleus ont généralement le dernier mot face aux Pumas, les Argentins ne leur déroulent jamais vraiment le tapis rouge. Sur leurs cinq dernières confrontations, les deux nations n'ont été séparées que de 9,6 points en moyenne.

Depuis le Mondial 2019, le XV de France mène pourtant quatre victoires à une. Mais les scores racontent une histoire moins confortable : 23-21 en 2019, 29-20 en 2021, puis 28-13, 25-33 et 37-23 en 2024.

Des rencontres rarement tranquilles, à l'image de ce premier match face aux Pumas au Japon pour Fabien Galthié, alors "simple adjoint", où il avait fallu un drop salvateur de Camille Lopez pour éviter une sacrée désillusion aux Tricolores.

Des Pumas qui connaissent la maison

Il faut dire que les Argentins connaissent bien le rugby français. Sept titulaires de samedi évoluent en Top 14, dont Chocobares, Albornoz, Montoya ou encore Delguy. Autant de visages familiers, qui croisent les Bleus presque chaque week-end.

Et cette proximité n'enlève rien aux particularités du rugby argentin, fait d'engagement, de combat et d'une capacité à bousculer les défenses adverses.

Un alignement à 198cm : le XV de France à la conquête de l'espace face à l'Argentine

"L'Argentine a ses propres caractéristiques, son propre type de joueurs, son propre style de jeu", rappelait Fabien Galthié ce jeudi en conférence de presse, conscient qu'il faudra répondre présent dans tous les secteurs face aux troupes de Contepomi.

Après les Fidji et les Springboks, les Bleus s'attendent donc à une nouvelle bataille de très haut niveau. Avec des Pumas qui n'ont plus gagné en France depuis 2014, mais qui savent toujours comment rendre la vie compliquée au XV de France.