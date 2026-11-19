Dans un match international, l'expérience des gros peut parfois peser aussi lourd que leur puissance. Et à la lecture de la composition argentine pour défier les Bleus, samedi au Stade de France, un détail saute aux yeux. Julián Montoya (121 sélections) sera entouré de Boris Wenger (13) et Francisco Moreno (5) en première ligne. Soit seulement 18 capes pour ses deux piliers réunis. Un sacré contraste.

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Montoya, un patron pour encadrer la jeunesse

De retour après avoir manqué le déplacement en Italie, le capitaine des Pumas retrouve donc son poste de talonneur. À ses côtés, deux garçons qui découvrent encore les exigences du rugby international. Wenger évolue chez les Harlequins, tandis que Moreno, passé par la franchise des Tarucas, a rejoint Newcastle cette année. Deux joueurs qui connaissent le professionnalisme, mais dont l'expérience en sélection reste limitée.

Et à ce poste, les automatismes sont essentiels. Le talonneur participe à la coordination de l'entrée en mêlée, veille à la stabilité de sa première ligne et assure la liaison entre ses deux piliers. Montoya aura donc un rôle central pour sécuriser les premières confrontations, particulièrement face à Jean-Baptiste Gros, Peato Mauvaka et Sipili Falatea.

Une mêlée argentine déjà secouée en Italie

D'autant que les signaux envoyés à Gênes, samedi dernier, n'étaient pas franchement rassurants. Malgré leur victoire (19-14), les Argentins avaient concédé plusieurs pénalités en mêlée, notamment pour des effondrements. Wenger et Moreno étaient déjà titulaires, mais avec Bautista Bernasconi au talon. Le retour de Montoya arrive donc à point nommé.

Pour autant, attention à ne pas réduire cette conquête au nombre de sélections. Derrière eux, Guido Petti (106 capes) et Tomás Lavanini (94) forment un attelage particulièrement expérimenté. Deux vieux briscards du rugby international, capables d'apporter leur puissance et leur vécu dans la cage. Une première ligne relativement novice ne signifie donc pas nécessairement une mêlée fragile.

Les Bleus ont-ils vraiment un avantage ?

Car les Français ont également quelques problèmes à régler dans ce secteur. Malgré leur succès face à l'Afrique du Sud (21-19), les Bleus avaient beaucoup souffert en mêlée fermée, particulièrement après l'entrée des remplaçants sud-africains. Régis Montagne avait même écopé d'un carton jaune après plusieurs pénalités. De quoi relativiser l'avantage théorique des Tricolores.

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Samedi, le duel entre les deux premières lignes constituera donc l'une des clés de la rencontre. Les Français ont l'occasion de tester la cohésion du trio argentin, notamment sur les premières introductions. Mais avec Montoya au milieu, les Pumas possèdent un sacré chef d'orchestre pour faire parler la mêlée. Et à ce niveau, quelques centimètres gagnés à l'impact valent parfois bien davantage qu'une centaine de sélections.