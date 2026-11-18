Un lancer de Malcolm Marx au-delà de l’alignement, Kurt-Lee Arendse à la réception et un essai finalement refusé. Lors de France–Afrique du Sud, le placement initial de l’ailier a été jugé illégal après intervention vidéo. Une décision contestée par Schalk Burger et Kevin Foote dans The Verdict, mais qui renvoie à une obligation concernant aussi l’équipe attaquante.

Dans son article du 18 novembre, Jared Wright, pour Planet Rugby, rapporte leurs réserves sur un contrôle jugé excessivement pointilleux. Foote réclame notamment de la cohérence dans l’application de cette exigence. Burger s’interroge sur le choix du TMO d’intervenir à cet instant. Leur critique porte sur l’arbitrage de la séquence, sans faire disparaître la règle de placement.

Les attaquants doivent aussi partir à dix mètres

La règle 18.35 de World Rugby impose aux joueurs ne participant pas à l’alignement de rester à au moins dix mètres de la ligne de remise en jeu, de leur côté. Seule exception géographique : leur ligne d’essai, lorsqu’elle est plus proche. Cette obligation concerne donc les trois-quarts des deux équipes, même lorsque leur propre talonneur tient le ballon.

Mais le texte prévoit une possibilité de régularisation. Si le ballon est lancé alors qu’un joueur est encore hors-jeu, celui-ci peut éviter la sanction en se repliant immédiatement jusqu’à sa position réglementaire. En revanche, l’action d’un partenaire ne peut pas le remettre en jeu. Recevoir le lancer ne gomme donc pas un mauvais placement initial.

Après le lancer, une possibilité d’avancer

La règle 18.36 apporte une nuance essentielle : dès que leur coéquipier a lancé le ballon, les joueurs restés hors de l’alignement peuvent avancer. Si cela se produit, leurs adversaires peuvent également monter. Partir d’une position régulière puis avancer après le lancer est donc autorisé, sans devoir systématiquement attendre la fin de la touche.

Cette possibilité comporte une condition. Si le ballon ne dépasse pas la ligne des quinze mètres, les joueurs avancés doivent immédiatement revenir derrière leur ligne de hors-jeu pour éviter la pénalité. Deux distances différentes interviennent : les dix mètres se mesurent en retrait de l’alignement ; les quinze mètres depuis la ligne de touche, vers l’intérieur du terrain.

Le lancer long n’efface pas le placement initial

Une combinaison visant directement un trois-quarts au-delà des quinze mètres peut donc parfaitement être légale. Encore faut-il respecter le point de départ et le moment de la course. Dans le cas d’Arendse, le motif rapporté concerne sa position à moins de dix mètres au lancement. La discussion sur la précision du contrôle vidéo reste ouverte ; l’obligation de recul s’applique bien aux deux camps.