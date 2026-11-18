Les instances du rugby français ne s’en cachent pas : depuis son arrivée en Top 14 en novembre 2024, le protège-dents connecté a permis de détecter 10 % de commotions supplémentaires, notamment celles que ni les arbitres ni les médecins de match n’arrivaient à repérer.

Le dispositif est présenté comme une merveille technologique, et il l’est ! Mais lisons le chiffre à l’envers : jusqu’ici, des joueurs professionnels, entourés de staffs médicaux et filmés sous tous les angles, continuaient à jouer avec une commotion que personne ne voyait.

Quand est-il alors des "amateurs" ?

Qui paiera les 2,8 millions de livres du procès des commotions ? Personne ne le sait encore

Un outil devenu incontournable

Le rugby a longtemps traité la commotion comme un trophée. Le K.-O. était un « morceau de bravoure », la tête qui tourne un détail à ravaler avant la mêlée suivante.

Les mentalités ont changé, et le protocole commotion instauré en 2012 en a été le premier signe. Treize ans plus tard, le jeu s’est doté d’un nouvel outil, discret et redoutablement efficace : le protège-dents connecté.

Les joueuses ouvrent la voie en 2023, lors des WXV Global Series. Le dispositif devient obligatoire dans les sélections U20 et seniors du Tournoi des 6 Nations 2024, puis dans le Top 14 en novembre 2024, à l’occasion de la 9e journée.

La Pro D2 emboîte le pas en 2025-2026. Le tout s’appuie sur une puce intégrée au silicone : un accéléromètre mesure l’intensité du choc, un gyroscope enregistre la rotation de la tête, le Bluetooth envoie les données aux tablettes des médecins, et une LED rouge s’allume quand le seuil est dépassé.

Le protège-dents connecté permet à un médecin d’être averti en temps réel d’une possible commotion d’un joueur 🤕 https://t.co/S7qpvcUqvU — TOP 14 Rugby (@top14rugby) October 16, 2026

L’angle mort du rugby amateur

Le bilan est présenté comme encourageant : le dispositif a permis de détecter 10 % de commotions supplémentaires, notamment celles que les arbitres et les médecins de match avaient du mal à repérer. Allié à une politique plus stricte sur les placages et l’attitude au contact, il aurait contribué à faire baisser la dangerosité du jeu.

Mais lisons ce chiffre à l’envers. Jusqu’à récemment, des joueurs professionnels, entourés de staffs médicaux et filmés sous tous les angles, continuaient à jouer avec une commotion que personne ne voyait. Si l’élite passait à côté, qu’en est-il du reste ?

Le dispositif concerne le Top 14 et la Pro D2. Rien, dans ce qui a été présenté, n’indique qu’il soit déployé dans les clubs amateurs, qui accueillent pourtant l’immense majorité des licenciés. (364 664)

Or le risque y est bien réel. Pour la saison 2023-2024, la FFR a recensé 2 544 blessures dans 211 clubs, dont 78 % en match. L’incidence des commotions en match est de 1,2 diagnostic pour 1 000 heures de jeu chez les adultes et 1,4 chez les jeunes.

Ces chiffres donnent un ordre de grandeur, mais ils reposent sur ce qui est détecté et déclaré. Et c’est là que le doute s’installe.

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Une thèse de médecine soutenue à Bordeaux en 2022 a interrogé des joueurs amateurs. Résultat : 14,5 % déclaraient une commotion suspectée au cours de la saison, mais seulement trois cas avaient été signalés à la fédération, et sept joueurs n’avaient pas arrêté de jouer immédiatement.

L’échantillon est restreint, 28 joueurs concernés, et il serait abusif d’en faire une vérité nationale. Mais l’indice est troublant. Là où il n’y a ni capteur, ni tablette, ni médecin dédié, la détection repose sur le jugement d’un éducateur, d’un coéquipier ou du joueur lui-même, souvent peu enclin à quitter le terrain.

Personne ne reproche à la FFR de ne pas agir : les protocoles existent, les formations aussi. Mais équiper des milliers de clubs n’a rien à voir avec doter une trentaine de clubs professionnels.

Pour rappel, plusieurs dizaines de rencontres amateurs se dérouleront encore ce week-end sans médecin référent. Y remédier permettrait déjà une grande avancée dans la lutte contre les commotions, y compris à bas niveau.