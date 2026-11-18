Blessé depuis le 21 septembre, Matthieu Jalibert semble avoir retrouvé toutes ses sensations au meilleur moment. À quelques jours du rendez-vous face à l’Argentine, l’ouvreur de l’UBB aurait signé ses meilleurs tests de vitesse depuis quatre ans, comme l’indiquait son kinésithérapeute Jean-Georges Cellier auprès de Rugbyrama, cette semaine.

Une cuisse qui semble tenir

Souvent considéré comme l’un des numéros 10 les plus offensifs et rapides de la planète, Jalibert possède une arme redoutable : sa capacité d’accélération. Il atteint sa vitesse maximale très rapidement, ce qui lui permet souvent de faire la différence dès ses premiers appuis.

Cette explosivité est aussi précieuse dans sa polyvalence. Et permet au Bordelais de glisser à l’arrière pour exploiter les espaces avec sa pointe de vitesse, ses appuis et sa vista.

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A ce jour, de ce que l'on en sait, Jalibert flirterait donc avec les 34km/h. Pour un retour en pleine bourre face à l’Argentine ? Face aux Pumas, Jalibert devra retrouver ses repères et son rythme après plusieurs semaines loin des terrains.

Son retour tombe en tout cas à point nommé pour le XV de France. Décimés au poste d’ouvreur, les Bleus avaient besoin d’une véritable solution à la charnière pour terminer ce Nations Championship.

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L’absence de Romain Ntamack ouvre notamment une nouvelle fenêtre pour le Bordelais afin de s’approprier à nouveau le numéro 10 tricolore. Comme l’impression de vivre un éternel recommencement entre ces deux-là.

Avec peut-être, cette fois et à en croire son kiné, la meilleure version de Jalibert. Toujours aussi talentueux et culotté, mais aussi plus rapide que jamais ?