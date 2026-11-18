Ah le rugby et ses nouvelles règles chaque année... Vous le savez désormais, depuis le début de la saison, les buteurs du Top 14 n'ont plus que 45 secondes pour effectuer leur routine, contre une minute auparavant. 15 secondes qui veulent dire beaucoup, dans cette situation de jeu.

Une évolution destinée à accélérer le jeu, mais qui ne plaît à personne ou presque, pour l'instant. Pas plus à Romain Ntamack, qui disait dès le mois de septembre auprès de Rugbyrama. « Je pense qu'il y avait matière à gagner du temps ailleurs que sur le tir au but. Ce sont les buteurs qui en pâtissent un peu. »

"Quinze secondes, ça fait beaucoup pour nous"

Car derrière ce petit quart de minute envolé, c'est toute une routine qui vole en éclats. « C'était censé être un temps un peu calme, où tu te mets dans ta bulle pour te concentrer... C'est un peu tout l'inverse désormais », regrettait l'ouvreur du Stade Toulousain.

Actuellement blessé à l'épaule, l'international de 27 ans est récemment revenu sur le sujet dans le podcast de Zack Nani. Avec, cette fois, une piste de réflexion plutôt intéressante.

Et si la solution venait du rugby à XIII ?

"Je sais qu'en rugby à XIII, dès que l'essai est marqué, ils arrêtent le chrono. Le buteur a donc le temps qu'il souhaite pour se préparer", explique Ntamack, séduit par le fonctionnement d'une discipline qu'il affectionne particulièrement.

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"Il ne faut pas que ça dure 5 minutes, bien sûr, mais c'est une piste intéressante, je trouve", poursuit le Toulousain. Une manière de préserver la concentration des artilleurs sans nécessairement raccourcir le temps de jeu effectif des rencontres.

Reste à savoir si cette idée trouvera un écho auprès des instances. Car à vouloir gratter quelques secondes sur les transformations, la tendance, aujourd'hui, laisse imaginer une diminution de nombre de tentatives de pénalités par match. Et si ce n'était finalement pas ça le but de la LNR, tous comptes faits ?