Choquons nous encore quelqu'un si nous affirmons qu'Antoine Dupont est un génie ? Pour les plus pointilleux, la dernière statistique sortie par France Rugby vous fera peut-être changer d'avis.

Depuis 2020, le néo-trentenaire affole les compteurs sous le maillot du XV de France : il a réalisé 43 passes décisives en 46 sélections. Évidemment, personne ne fait mieux que le capitaine tricolore sur la scène internationale.

Un chiffre hallucinant, qui illustre à lui seul l'influence colossale du génie toulousain sur le jeu des Bleus. Car Dupont ne se contente plus de traverser tout seul comme à ses débuts. Il place les autres sur orbite.

Du soliste au chef d'orchestre

Au fil des années, le demi de mêlée toulousain a su faire évoluer ses qualités de soliste pour se muer en véritable créateur d'offrandes pour ses partenaires. Sans rien perdre de ses appuis dévastateurs, de son raffut et de sa capacité à créer du grabuge autour des rucks et plus encore.

Parmi ses inspirations les plus spectaculaires, comment oublier cette ogive ciselée de plus de 20 mètres pour l'essai de Damian Penaud face au pays de Galles, en 2023 ? Une merveille de précision.

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Sans parler de ses diagonales au pied millimétrées pour ce même Penaud (Ecosse 2020, Australie 2023...), régulièrement servi sur un plateau à l'autre bout du terrain.

Et puis il y eut cette passe au pied croisée lumineuse pour Louis Bielle-Biarrey, vendredi dernier, face aux Springboks. Un geste de classe mondiale, exécuté avec une vitesse et une précision qui rappelleront les caviars du divin du sport voisin, façon Zizou !